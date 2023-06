Dzeko oder Lukaku - die Preisfrage für Inzaghi

Inter Mailands Hakan Calhanoglu steht vor einer für ihn ganz besonderen Partie in Istanbul. Sein Coach Simone Inzaghi muss sich davor neben Gegner Manchester City eigentlich nur über eine Position den Kopf zerbrechen.

Aus Istanbul berichtet Martin Gruener

Vielleicht macht es Simone Inzaghi ja wie Ted Lasso und hängt das gelbe "Believe"-Schild in die Kabine von Inter Mailand. Etwas Glaube kann sicher nicht schaden gegen den großen Favoriten in diesem Champions-League-Finale. Aber selbst in der Comedy-Serie über den ewig optimistischen Außenseitertrainer reichte es am Ende nur zum Platz hinter Manchester City. Und der echte Pep Guardiola hatte bei seinem Gastauftritt zu Coach Lasso gesagt: "Mach dir keinen Kopf über Siege oder Niederlagen. Hilf diesen Jungs einfach, die beste Version von sich selbst zu sein."

Mehr als Prinzip Hoffnung

Inzaghi wird sich freilich trotzdem einen Kopf machen, auch weil er mehr aufbieten kann als nur den Glauben an die Überraschung. Zum Beispiel eine Dreierreihe um den 35-jährigen Haudegen Francesco Acerbi vor Torwart André Onana. In fünf von sechs K.-o.-Spielen dieser Champions-League-Saison war diese Kombo ohne Gegentreffer geblieben, jetzt soll mit Muskeln und perfektioniertem Stellungsspiel auch Erling Haaland eingebremst werden. Denzel Dumfries und Federico Dimarco liefern Dynamik auf den Außenbahnen, dazu ist der gebürtige Mannheimer Hakan Calhanoglu mit seinen Standards immer eine Gefahr und Nicolo Barella ein genialer Passgeber. Sollte der zuletzt angeschlagene Henrikh Mkhitaryan nicht beginnen, rückt wohl Marcelo Brozovic ins Team. Robin Gosens bleibt ebenfalls eine Option.

Wer stürmt neben dem Capitano?

"Wir haben unsere eigenen Stärken und wollen damit Citys Matchplan zerstören", sagte Calhanoglu am Freitag vor dem öffentlichen Training im Atatürk-Olympiastadion. Als türkischer Nationalspieler in Istanbul ist es für ihn ohnehin eine ganz besondere Partie. Davor muss sein Coach Inzaghi eigentlich nur eine Position überdenken - aber die hat es in sich. Stellt er wieder Edin Dzeko neben Kapitän Lautaro Martinez im Sturm auf? Der 37-jährige Bosnier hatte nach seiner Zeit in Wolfsburg ab 2011 ja auch vier Saisons für Manchester City gespielt, und stand nun bei Inter seit dem Achtelfinale gegen Porto in der Startelf. Vor allem im Halbfinal-Hinspiel gegen Milan war er dabei wertvoll, inklusive dem frühen Tor zum 1:0. In der Serie A indes hat ihn Inzaghi weitgehend geschont.

Lukaku lauert auf Eigenwerbung

Dort hat dafür Romelu Lukaku aufgetrumpft. Allein fünfmal traf der Belgier in den letzten fünf Ligaspielen. Und dass er mit Lautaro Martinez harmonieren kann, bewies er schon in der Meistersaison 2020/21, als Italiens Presse dem LuLa-Sturm huldigte. Für Lukaku könnte das Finale Abschied und Bewerbung zugleich sein. Nach dem Ende des Leihgeschäfts müsste er eigentlich zum FC Chelsea zurück. Die Blues aber müssen ihren Kader reduzieren, gut möglich, dass er nach dem Urlaub doch wieder in Mailand zum Dienst erscheint.