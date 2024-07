Dynastie endet vorerst wieder: Tottenham holt Gray aus Leeds

Lange hatten die Fans von Leeds United auf einen Gray warten müssen, bis Archie zu Beginn der Vorsaison eine Familien-Dynastie fortsetzte. Doch nach einem Jahr ist diese vorerst wieder beendet: Den Mittelfeldspieler zieht es zu Tottenham.

Eddie, Frank oder Andy - die Familie Gray war zwischen den 1960er- und 1990er-Jahren präsent bei Leeds United. Nach einer für diese Verhältnisse langen Wartezeit durften die Anhänger mit Beginn der Vorsaison "endlich" wieder einen Gray begutachten: Archie. Der Sohn vom ehemaligen Stürmer Andy, der bereits seit seinem 15. Lebensjahr bei der ersten Mannschaft trainierte, feierte als 17-Jähriger am ersten Spieltag der vergangenen Championship-Saison sein Pflichtspieldebüt.

Anschließend war er aus der ersten Elf der Peacocks kaum wegzudenken und absolvierte insgesamt 52 Partien. Doch seine Leistungen weckten Begehrlichkeit, sodass die Gray-Dynastie an der Elland Road zumindest vorübergehend schon wieder vorbei ist. Am Dienstagmittag gab Tottenham die Verpflichtung des 18-Jährigen bekannt. "Da der Verein die Anziehungskraft der Premier League und des europäischen Fußballs verstanden hat, hat er dem Transfer schweren Herzens zugestimmt", schreibt der Klub aus der Grafschaft Yorkshire in der Pressemitteilung.

Rodon wechselt im Gegenzug zu Leeds

Die Spurs nutzten für die Verpflichtung eine Ausstiegsklausel, die durch Leeds' verpassten Aufstieg in die Premier League wirksam wurde. Einem Medienbericht von The Athletic zufolge überweist Tottenham rund 47 Millionen Euro an den Zweitligisten. Davon erhalten die Londoner aber circa 12 Millionen Euro zurück, weil Leeds als Teil dieser Vereinbarung Joe Rodon nach der einjährigen Leihe fest verpflichtete.

Von Emotionen übermannt: Archie Gray weinte nach dem verpassten Aufstieg. IMAGO/Sportimage

Gray, der einen Vertrag bis 2030 unterschrieb, ist vielseitig einsetzbar. So agierte der gelernte zentrale Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison häufig als Rechtsverteidiger. Tottenham setzt durch den Neuzugang seinen Trend fort, auf junge Spieler zu setzen. Unter anderem holten die Nordlondoner neben Ausweitung der Leihe von Timo Werner den erst 18-jährigen Lucas Bergvall von Djurgardens IF. Da Bergvall ebenfalls in der Zentrale agiert, sind die Spurs auf dieser Position vielversprechend aufgestellt.

Harry Gray könnte die Dynastie in Leeds fortsetzen

Apropos großes Potenzial. Dieses besitzt auch ein weiterer Gray. Von Archies Bruder Harry (15) erhoffen sich die Peacocks eine ähnliche Entwicklung - die Leeds-Anhänger müssen also wohl nicht derart lange auf die Fortsetzung der Dynastie warten wie zuletzt. Vielleicht kehrt Archie dann genau wie sein Opa Frank und Vater Andy - beide hatte den Verein zwischenzeitlich ebenfalls verlassen - nach Leeds zurück, um seinen Traum zu erfüllen. "Es ist mein Traum, eines Tages mit Harry zu spielen" so Archie Gray.