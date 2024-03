Dynamos Rekordspieler Reher: "So eine Marke zu erreichen, das schafft nicht jeder"

Mit 283 Einsätzen ist Chris Reher vom BFC Dynamo der Rekordspieler der Regionalliga Nordost. Normalerweise ist der 29-Jährige Rechtsverteidiger für die Defensive verantwortlich. Zuletzt musste Reher aber auch seine Qualitäten vor dem gegnerischen Tor unter Beweis stellen, als er dem BFC einen möglicherweise entscheidenden Punkt im Titelkampf rettete.

Seit zehn Spielen ist der BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost bereits ungeschlagen - die längste Serie aller 18 Teams der Staffel. Dass diese zuletzt auch gegen den SV Babelsberg (1:1) hielt, war BFC-Kapitän Chris Reher zu verdanken. Der 29-Jährige markierte mit seinem 1. Saisontor den wichtigen Ausgleich und rettete seiner Mannschaft noch spät einen Punkt.

Durch das Remis verpassten die Berliner zwar den Sprung an die Tabellenspitze, wahrten aber weiter die Chance auf den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga. "Es war ein befreiendes Gefühl für mich, da ich in den Spielen davor einige Chancen hatten liegenlassen. Der Punkt war wichtig für die Moral, auch wenn wir uns mehr vorgenommen hatten", so Reher, der in der aktuellen Serie in 21 von 23 Matches als Rechtsverteidiger für sein Team auf dem Platz stand. Lediglich zwei Partien verpasste er aufgrund einer Rotsperre.

Der gebürtige Bad Muskauer ist mit seinen mittlerweile 283 Einsätzen (19 Tore) in der Regionalliga Nordost für Budissa Bautzen, Viktoria Berlin und den BFC der Rekordspieler dieser Liga. "So eine Marke zu erreichen, das schafft nicht jeder. Es zeigt, dass ich gesund durchgekommen bin und immer auf dem Platz stehen durfte. Das ist extrem wichtig für einen Spieler", sagt Reher, der in der Serie 2023/24 bisher 1889 Spielminuten absolvierte und damit die viertmeisten für sein Team hinter Keeper Leon Bätge, Abwehrspieler Steffen Eder (beide 2070) sowie Stürmer Rufat Dadashov (1916).

Gegen Lok muss der BFC "ans Limit" gehen

Einsatz Nummer 284 für Reher wird am Samstag im Ostklassiker gegen Lok Leipzig folgen. Da dürfen die Weinrot-Weißen, im Hinspiel gab es ein 1:1, jedoch keine Punkte mit Blick auf den Titelkampf liegenlassen. Zumal der BFC in den vergangenen beiden Heimspielen keinen Sieg einfahren konnte. Das Duell gegen Spitzenreiter Greifswald endete torlos, zuvor gab es ein 2:2 gegen den FC Eilenburg. Der letzte Heimerfolg datiert vom 7. Februar gegen Chemie Leipzig (2:0) und ist knapp einen Monat her. "Die Partien gegen Lok sind immer hart umkämpft. Da schenkt sich keiner was", so Reher. "Wir müssen ans Limit gehen."

Knapp Dreiviertel der aktuellen Saison sind bereits absolviert und der BFC, punktgleich mit Energie Cottbus, hat als Tabellendritter auf Spitzenreiter Greifswalder FC derzeit zwei Punkte Rückstand, aber eine Partie weniger absolviert. Somit sollte es in der verbleibenden Spielzeit auf einen Dreikampf hinauslaufen. "Das will ich nicht bewerten. Wir schauen auf uns und müssen als Team unsere Hausaufgaben machen. Unser Blick ist nach oben gerichtet", sagt der Defensivakteur, der seit 2018 beim Klub aus dem Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen spielt. "Wir wollen gegen Lok dreifach punkten." Und damit die Ungeschlagenserie ausbauen.