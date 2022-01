Dynamos Nostalgie und Kuzorras Kiel-Geschichte: Das bringt der Zweitliga-Spieltag

Die 2. Bundesliga meldet sich zurück aus der Winterpause. Mit Dresdner Bundesliga-Erinnerungen, fremdelnden Karlsruhern - und mit einer Prise Ernst Kuzorra.

Die Sehnsucht nach der Bundesliga dürfte nicht nur aktuell da sein bei Dynamo Dresden. Aber gerade vor einer Partie gegen den Hamburger SV dürfte man sich besonders gerne zurückerinnern ans Oberhaus bei den Sachsen. Gegen die Norddeutschen hat Dynamo keines seiner vier Heimspiele in der Bundesliga verloren - in der 2. Liga hingegen gingen beide Duelle an den HSV. Parallel im Norden der Republik: Christoph Dabrowskis erster Auftritt, nachdem er von Hannover 96 das Mandat erhalten hat, die Mannschaft bis Saisonende zu coachen. Die Niedersachsen empfangen den punktgleichen Tabellennachbarn aus Rostock.

Vermeintlich leichte Aufgabe für St. Pauli - Hält die Werder-Serie?

Am Samstag greift dann Tabellenführer St. Pauli ins Geschehen ein - mit einer vermeintlich einfachen Aufgabe: Erster gegen Vorletzter heißt es beim Duell mit Erzgebirge Aue. Allerdings: Das letzte Spiel vor der Winterpause haben die Hamburger deutlich in Kiel verloren - und nun weilt Leistungsträger Kyereh beim Afrika-Cup. Außerdem am Samstagmittag: Werder-Coach Ole Werner hofft gegen Düsseldorf auf den vierten Sieg in Folge, FCN-Coach Robert Klauß gegen Paderborn auf das vierte Spiel in Folge mit mindestens zwei Toren.

Gegen fremdelnde Karlsruher: Setzt Darmstadt den Höhenflug fort?

Das erste Samstagabendspiel des neuen Zweitliga-Jahres steigt zwischen Darmstadt und Karlsruhe - und damit mit der Frage: Sind die Lilien ein ernsthafter Anwärter auf den Bundesliga-Aufstieg? Vor der Winterpause gewann der Tabellenzweite sieben der letzten acht Spiele - und nun wartet ein Gegner, der in der Fremde zuletzt fremdelte: Auswärts gewann der KSC in der Liga zuletzt Mitte September.

Kuzorra gegen Kiel: 81 Jahre in die Vergangenheit

Ernst Kuzorra schoss das Tor zum 1:0, als Schalke 04 zuletzt ein Pflichtspiel gegen Holstein Kiel bestritt. Über 80 Jahre ist das her, im Pokalhalbfinale 1941 siegten die Knappen mit 6:0. Am Sonntagmittag stehen sich beide Mannschaften nun erneut gegenüber, der königsblaue Glanz hat seitdem deutlich abgenommen. Immerhin: Mit einem Heimsieg über die Störche würde S04 seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg zum Jahresbeginn untermauern. Am anderen Ende der Tabelle ist Schlusslicht Ingolstadt in Heidenheim gefordert, der Drittletzte aus Sandhausen tritt zu Hause gegen Regensburg an.