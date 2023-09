Dynamos Kutschke: Im dritten Anlauf endlich zu Hause

Obwohl er in seiner Karriere in vielen Teilen Deutschlands spielte, blieb Stefan Kutschke der SG Dynamo Dresden immer verbunden. Jetzt will er seinen Herzensverein zurück in die 2. Bundesliga führen.

Seit dem Sommer 2022 ist er wieder da. Der gebürtige Dresdner Kutschke soll dabei helfen, Dynamo im zweiten Jahr Drittklassigkeit wieder auf die Zweitliga-Landkarte zu bringen. Es könnte kaum einen geeigneteren Kandidaten dafür geben. Nicht nur, weil der 1,94 Meter große und 95 Kilo schwere Angreifer nach fünf Spielen schon wieder drei Tore auf dem Konto hat. Sondern weil sich der Stürmer auch absolut mit dem Verein Dynamo Dresden und seinen Fans identifiziert.

Ein Beispiel gefällig? Gleich am ersten Spieltag hatte Dynamo Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu Gast. Nach dem 3:1-Sieg und einem Tor trat Kutschke zum ARD-Interview an. Doch das sollte nicht allzu lange dauern, da die Fans im "K-Block" ihren Torjäger lauthals zum Feiern aufforderten. "Ist es in Ordnung, wenn ich da hingehe?", fragte Kutschke Moderatorin Stefanie Müller-Spirra und machte sich dann auch direkt auf den Weg. Im Block feierte die Mannschaft den gelungenen Saisonstart - und "Kutsche" war mittendrin.

Dabei war im Verlauf seiner Karriere nicht immer absehbar, dass es mit Dynamo sportlich noch einmal so funken sollte. Zwar war schon sein Opa Teambetreuer bei den Dresdnern, doch Kutschke selbst hat keine langjährige Vergangenheit im Verein. Im Gegenteil. Als er im Winter 2007 den FV Dresden 06 in Richtung U 19 von Dynamo verließ, ahnte er wohl nicht, dass er ein halbes Jahr später schon wieder beim "kleineren" Dresdner Klub aufschlagen würde.

In der fünftklassigen Sachsenliga machte er mit 19 Toren in 29 Spielen dann aber auf sich aufmerksam und wechselte nur ein Jahr später zum SV Babelsberg in die Regionalliga Nord. Dort hatte der damals 19-jährige Angreifer zunächst Schwierigkeiten. Am fünften Spieltag gelang ihm nur drei Minuten nach seiner Einwechslung das 1:0 gegen Altona 93, eine "Erlösung", wie er damals gegenüber dem "Tagesspiegel" sagte. Dennoch kam er nicht nachhaltig an Daniel Frahn und Clemens Lange vorbei.

Aus den Babelsberger Konkurrenten wird in Leipzig ein Doppelsturm

Nach zwei mauen Saisons mit je nur vier Treffern, an deren Ende der Regionalliga-Aufstieg stand, ging Kutschke im Sommer 2010 zu einem gerade gegründeten Klub, der in seinem ersten Sachsenliga-Jahr ebenfalls den Sprung in die Regionalliga Nord geschafft hatte: RB Leipzig.

Doch nicht nur Kutschke wechselte in die Messestadt, auch Frahn folgte im gleichen Sommer dem Ruf von RB. Aus den Konkurrenten aus Babelsberg wurde in Leipzig immer häufiger ein Doppelsturm, der ab der Saison 2011/12 herausragend funktionierte. Da gingen in der Liga 39 Tore und 15 Vorlagen auf das Konto der beiden. "Daniel trifft auch nachts im Frottee-Schlafanzug und mit Adiletten", hatte Kutschke mal süffisant über den heutigen Babelsberger gesagt.

Im Sommer 2013 trennten sich die Wege des Sturmduos jedoch. Zuvor war RB auch dank zweier Kutschke-Tore in der Relegation gegen die Sportfreunde Lotte in Liga drei aufgestiegen. Frahn blieb den Roten Bullen erhalten, der 24-jährige Kutschke ging als Publikumsliebling und schloss sich dem Bundesligisten VfL Wolfsburg an. Doch das Abenteuer Bundesliga rückte zunächst in den Hintergrund.

Kutschke wechselt in die Bundesliga, doch an Sommerpause ist erstmal nicht zu denken

Denn im Sommer 2013 wurde Kutschkes Heimatstadt Dresden von einem Hochwasser heimgesucht, wie es seit über einem Jahrhundert nicht mehr der Fall war. Statt Sommerpause hieß es für Kutschke: Sandsäcke füllen. "Meine ganze Familie kommt aus Dresden. Alle meine Freunde kommen aus Dresden. Meinen Eltern ist zum Glück nichts passiert. Aber viele meiner Freunde und ihre Betriebe sind abgesoffen und stehen vor dem Nichts", sagte der heimatverbundene Stürmer damals gegenüber "BILD".

Im Trikot der Wölfe blieb er trotz eines Tores beim Debüt gegen Schalke glücklos, kam in der Autostadt letztlich auf acht Bundesligaeinsätze. Im Sommer 2014 brach er seine Zelte in Wolfsburg ab, ging auf Leihbasis zum SC Paderborn und ein Jahr später fest zum 1. FC Nürnberg.

In Dresden findet Kutschke wieder zurück in die Spur

Doch auch dort blieb der Erfolg aus. So wechselte er im Winter 2016 für eineinhalb Jahre per Leihe zu Dynamo Dresden."Für mich ist es etwas ganz Besonderes, in meiner Heimatstadt für diesen Verein Fußball spielen zu dürfen", sagte Kutschke bei seiner Vorstellung. Und er ließ Taten folgen. In der Rückserie lieferte er drei Treffer und zwei Vorlagen und stieg mit den Sachsen in die 2. Bundesliga auf. Dort stellte er mit 16 Toren in 32 Spielen seine Qualität unter Beweis.

Doch auch im zweiten Anlauf blieb Kutschke nicht langfristig bei den Sachsen, obwohl es eine Perspektive gegeben hätte. "Meine Familie und viele Freunde sind in Dresden zuhause, hier liegen meine Wurzeln. Aber schlussendlich galt es, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen, was trotz offener und fairer Gespräche leider nicht gelungen ist", sagte Kutschke zu seinem Abgang im Sommer 2017 und richtete sich in dem emotionalen Statement noch vielsagend an den Anhang: "Ich bin Dresdner und werde Dynamo auch als Fan immer verbunden bleiben."

Weiter ging es stattdessen aber beim FC Ingolstadt. Fünf Jahre verbrachte er bei den Schanzern, war im Sturmzentrum gesetzt, erlebte den Abstieg in die 3. Liga 2019 ebenso wie die verpasste Zweitliga-Rückkehr 2020, die der FCI dann aber in der Folgesaison feiern konnte. Allerdings stieg der Neuling in der Saison 2021/22 auch gleich wieder ab - und Kutschke wechselte im Alter von 33 Jahren zum dritten Mal in seiner Karriere zu Dynamo Dresden.

Im Sommer 2022 war das ein echtes Ausrufezeichen. Der Zweitliga-Absteiger holte mit dem zweit- und drittligaerfahrenen Kutschke einen Stürmer. Im lange offenen Aufstiegsrennen, in dem zeitweise bis zu sieben Teams mitmischten, erreichte Dynamo am Ende nur Platz sechs.

Kutschke will Dynamo als Kapitän zum Aufstieg führen

Nun soll es in der aktuellen Saison klappen. Und welche Rolle spielt Kutschke dabei? Eine zentrale. Im Sommer wurde der 34-Jährige von der Mannschaft als neuer Kapitän gewählt. "Es ist für mich eine unglaubliche Ehre für Dynamo, für meinen Verein in der kommenden Saison die Kapitänsbinde tragen zu dürfen. Jeder, der mich kennt, weiß, was diese Stadt und dieser Verein mit seinen Fans für mich bedeutet", sagte er nach der Wahl.

Im ersten Spiel gegen Bielefeld ging er gleich voran, auch wenn er als Letzter im K-Block eintraf. Kutschke scheint auf den dritten Blick in Dynamo Dresden nun endlich auch seine große sportliche Liebe gefunden zu haben. Dass er der Region, der Stadt und den Fans eng verbunden ist, hat er schon während seiner Karriere immer wieder gezeigt. Auf seinem öffentlichen Instagram-Account finden sich nur Beiträge mit Bezug zu Dynamo Dresden. Ob emotionale Worte zum 70. Vereinsgeburtstag, Begeisterung für eine Choreographie der Fans in Zwickau, Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg oder Siegesfeier nach dem Auswärtssieg in Dortmund.

Kutschke identifiziert sich voll mit dem Verein und möchte das nun endlich mit dem Zweitligaufstieg krönen. Das machte er nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison noch am Stadionmikro deutlich: "Früher stand ich dort drüben und bin auswärts mitgefahren. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Doch was Dresden immer zusammengeschweißt hat, war der Zusammenhalt", sagte er und legte kämpferisch nach: "Nächstes Jahr holen wir uns das, was dem Verein zusteht!" Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen und Platz eins sind die ersten Schritte getan. Und der gebürtige Dresdner Kutschke hat mit drei Toren seinen Anteil daran.