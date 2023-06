Dynamo zieht Kaufoption nicht: Arslan zurück an der Förde

Uwe Stöver freut sich über die Rückkehr von Ahmet Arslan nach dem Leihende bei Dynamo Dresden. Gerüchte um ein Interesse von Hertha BSC dementiert der Kieler Sportchef.

Arslan brilliert bei Dynamo

Bis zum 12. Juni hätte Dresden eine im Leihvertrag verankerte Kaufoption für Arslan ziehen können, ließ den Termin aber verstreichen. Somit steht fest, dass der offensive Mittelfeldakteur nach seiner Gala-Saison an der Elbe (Toptorjäger mit 25 Treffern, neun Assists, kicker-Note 2,76) wieder in Kiel aufschlagen wird. Stöver freut sich über die Rückkehr eines Spielers, der "sein Können schon bei uns gezeigt und auch in Dresden eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", resümiert der Sportchef die Zeit des 29-Jährigen auch bei Dynamo.

Nun, so richtig durchgestartet war Arslan bei Holstein, wo er seit 2020 nach seinem Wechsel vom VfB Lübeck unter Vertrag steht, nicht. 15 (Teil)-Einsätzen (zwei Tore) in seiner Premierensaison 2020/21 folgte noch weniger Berücksichtigung in der folgenden Spielzeit, über den Status eines Ergänzungsspielers kam Arslan an der Förde nicht hinaus - das Leihgeschäft mit Dresden war fast eine logische Konsequenz.

Buhlt Hertha um Arslan?

Beim Drittligisten allerdings startete Arslan nun so richtig durch. Gelingt ihm nun auch in Kiel der Durchbruch oder kehrt er - noch bis Sommer 2024 unter Vertrag - Kiel erneut den Rücken, erneut per Leihe oder gar per Verkauf? Interessenten soll es wohl geben, unter anderem Bundesligaabsteiger Hertha seine Fühler ausgestreckt haben. "Es gibt - Stand heute - keinen Kontakt zu Hertha BSC", kommentiert Stöver derlei Gerüchte.

Borger verlängert, Jakusch kommt dazu

Den Klub definitiv nicht verlassen werden Torwartcoach Patrik Borger, der 44-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis 2026. Ihm zur Seite steht fortan Ex-KSV-Keeper Niklas Jakusch (33).