Dynamo verurteilt Fan-Attacken gegen Götze: "Entspricht nicht unserer Haltung"

Im Anschluss an seine Platzwunde am Kopf wurde Felix Götze im Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden von Anhängern der Heimmannschaft beleidigt und bespuckt. Dieses Verhalten hat der Drittliga-Zweite nun mit klaren Worten verurteilt.

Blutende Kopfwunde: Felix Götze musste in der Nachspielzeit der Partie gegen Dresden behandelt und im Krankenhaus genäht werden. IMAGO/Hentschel

"Unschöne Szenen" spielten sich am Samstagnachmittag im Rudolf-Harbig-Stadion ab, das musste sich auch der Gastgeber Dynamo Dresden am Montag eingestehen. Vor allem am Spielfeldrand.

In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit prallte RWE-Profi Felix Götze bei einer Rettungstat kurz vor der eigenen Torlinie beim Stand von 2:2 - was auch der Endstand sein sollte - mit dem Kopf mit Jakob Lemmer zusammen. Götze musste im Anschluss mit einer blutenden Kopfwunde behandelt und schließlich auf einer Trage abtransportiert werden.

Wie der 26-Jährige später auf Instagram schrieb, kam es dabei zu Attacken von Seiten einiger Dresdner Anhänger. "Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fußballkarriere geweint", so Götze. "Nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden." Ordner hatten noch versucht, Götze bei dessen Abtransport mit Schirmen zu schützen.

Deutliches Statement von Dynamo Dresden

Dieses Verhalten einzelner Fans verurteilte Dynamo am Montag in einem Vereinsstatement mit klaren Worten. "Die aufgetretenen Reaktionen entsprechen nicht der Haltung, für die wir als Sportgemeinschaft stehen möchten", wird David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation der SGD, auf der Vereinswebsite zitiert. Trotz aller sportlicher Rivalität "sollte in jeder Situation, insbesondere bei Verletzungen der Spieler, der Fairplay-Gedanke auf und neben dem Platz im Vordergrund stehen".

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Felix Götze für die Vorfälle entschuldigen. David Fischer

Der Klub bezog sich dabei auch auf das Leitbild des Vereins, nach dem Dynamo "respektvoll, menschlich und fair" auftreten möchte. Dies war am Samstag bei Einzelpersonen nicht der Fall, wofür sich der Aufstiegsaspirant ausdrücklich bei Götze entschuldigte. "Wir hoffen, dass er nach der Behandlung im Krankenhaus gesundheitlich wieder in guter Verfassung ist", sagte Fischer.

Götze hatte bereits am Samstagabend die Heimreise nach Essen angetreten, nachdem seine Platzwunde in einem Dresdner Krankenhaus genäht worden war. Nach Angaben von RWE seien bei den Untersuchungen keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt worden.