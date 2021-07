Dynamo-Trainer Schmidt und der Verweis auf die Formel 1

Mit dem Aufsteigerduell gegen den FC Ingolstadt startet Dynamo Dresden am Samstag bei seiner Rückkehr in die 2. Bundesliga. SGD-Coach Alexander Schmidt geht die Partie mit einem Verweis auf die Formel 1 an.

Dynamo-Trainer Alexander Schmidt ist heiß auf das Auftaktspiel gegen Ingolstadt. imago images/Matthias Koch