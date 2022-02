Dynamo: Spielt Broll? - Knipping zurück auf dem Platz

Mit der Rückkehr von Tim Knipping ins Teamtraining kann Dynamo Dresden zumindest perspektivisch wieder mit einer Abwehrstütze rechnen. Kurzfristig plagen Coach Alexander Schmidt auf einer anderen Position Sorgen.

Kann der Dauerbrenner im Dresdener Tor spielen? Kevin Broll laboriert an einer Handverletzung. imago images/Picture Point

Den Dresdnern könnte beim Ost-Duell gegen Rostock am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Kevin Broll eine echte Konstante wegbrechen. Der Stammkeeper, seit seinem Wechsel aus Großaspach zur Saison 2019/20 bei den Elbstädtern direkt zur Nummer eins avanciert, verpasste seither lediglich ein Ligaspiel. Nun könnte eine Handverletzung dem Mitwirken des 26-Jährigen gegen einen Dynamo-Lieblingsgegner (ligenübergreifend bei sieben Dreiern und vier Remis seit elf Partien gegen Hansa ungeschlagen) im Wege stehen.

Im Falle des Falles: Mitryushkin oder Liesegang?

Wer würde den gebürtigen Mannheimer im Falle des Falles ersetzen? In Patrick Wiegers (Reha-Programm nach einem Kreuzbandriss) fällt ein möglicher Vertreter noch aus. Bleiben der russische Keeper Anton Mitryushkin (25) sowie der jüngst verpflichtete Marius Liesegang (22) - beiden mangelt es an Spielpraxis. So ruhen die Hoffnungen auf der Einsatzfähigkeit von Broll, eine Entscheidung, ob er zwischen den Pfosten stehen kann, könnte auch erst kurzfristig fallen.

Definitiv nicht dabei sein kann mit Adrian Fein (Quarantäne) ein anderer Winter-Neuzugang, bei Brandon Borrello ist fraglich, ob er nach seiner Gewalttour mit der australischen Nationalmannschaft fit genug ist.

Knipping ist zurück

Viele Fragezeichen für Schmidt, der sich unter der Woche immerhin über Knippings Rückkehr freuen konnte. Nur 165 Tage nach seinem Kreuzbandriss im Hinspiel bei Hansa absolvierte der 29-jährige Innenverteidiger wieder ein Mannschaftstraining. Anfang April könnte Knipping, der in den ersten drei Spielen eine überragende Abwehrstütze war (kicker-Note 1,83) wieder zur Verfügung stehen und den Sachsen im Saisonschlussspurt eine wertvolle Hilfe sein.

Zur wertvollen Hilfe könnten am Sonntag auch gut 8000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion werden - stimmgewaltige Unterstützung ist Dynamo nach der wieder erlaubten 25-prozentigen Zuschauer-Auslastung sicher.