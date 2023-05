Dynamo schlägt und überholt Wiesbaden - Elversberg in Torlaune - Bayreuth stürzt ans Tabellenende

Noch ist in der 3. Liga keine endgültige Entscheidung gefallen - knapp vor dem Aufstieg steht aber Elversberg, das Bayreuth abfertigte. Im Topspiel fuhr Dresden einen wichtigen Sieg ein, während im Keller Zwickau und Meppen noch etwas hoffen dürfen.

Furioses Elversberg kurz vor dem Aufstieg - Dresden überholt Wiesbaden

Die SV Elversberg steht mit einem Bein in der 2. Liga. Die Saarländer fuhren einen rasanten 4:2-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth ein - und drehten dabei einen Zwei-Tore-Rückstand. Zejnullahu (9.) und Kirsch (12.) hatten die forschen Oberfranken in Führung gebracht, doch Feil (15.), Sahin (24.) sowie Dürholtz (45.) und Schnellbacher (45.+3) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach Wiederbeginn war es Rochelt, der den frühen Endstand herbeiführte - 5:2 (64.). Während Bayreuth ans Tabellenende stürzte, ist die SVE nur noch einen Sieg von der 2. Liga entfernt.

Denn im Parallelspiel gewann Dynamo Dresden das Topspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden 3:1. Vor ausverkauftem Haus hatte Arslan zunächst das Führungstor für die Sachsen erzielt (11.), doch Prtajin fand per Elfmeter die schnelle Antwort (15.). Nach der Pause war es Hauptmann, der Dresden wieder in Führung brachte (70.), Lemmer beseitigte zehn Minuten später letzte Zweifel - 3:1 (80.). Dresden belegt damit den zweiten direkten Aufstiegsrang (Freiburg II ist nicht aufstiegsberechtigt), während Wehen Wiesbaden auf den Relegationsplatz zurückfiel.

Einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen kassierte Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer gaben im Gastspiel beim FSV Zwickau eine 1:0-Pausenführung aus der Hand (Martinovic, 11.). Eichinger (49.) und ein Doppelpack von Baumann (60., Elfmeter; 69.) drehten das Spiel zugunsten der Sachsen, die zwar damit den letzten Platz verließen und den Rückstand auf das rettende Ufer auf sieben Punkte verkürzten - trotzdem aber nur noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt haben.

Halle siegt - Meppen und Zwickau hoffen trotzdem

Etwas besser ist die Ausgangslage des SV Meppen. Die Emsländer schlugen Rot-Weiss Essen - das damit weiter auf den rechnerischen Klassenerhalt warten muss - dank der Treffer von Kleinsorge (34.) und Pourié (58.). Der SVM kletterte damit zumindest bis Sonntag auf Rang 17, muss aber in den verbleibenden drei Spielen noch fünf Punkte aufholen. Denn auch der Hallesche FC fuhr einen ganz wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg ein: Die Saalestädter bezwangen den FC Ingolstadt, das einzige Tor des Tages "erzielte" Franke - der den Ball ins eigene Netz bugsierte (50.).

Andernorts feierte der TSV 1860 München den 15. Saisonsieg: Vor heimischer Kulisse gelang Holzhauser das einzige Tor des Tages im Spiel gegen Freiburg II - der SC bleibt damit Zweiter, steht aber nur noch einen Punkt vor Dresden.

Osnabrück und Saarbrücken am Samstag

Abstiegssorgen gegen Aufstiegshoffnungen heißt es am Sonntag ab 13 Uhr, wenn der VfB Oldenburg den 1. FC Saarbrücken empfängt. Der Aufsteiger muss dringend punkten, um in Reichweite des rettenden Ufers zu bleiben. Gleiches gilt für den FCS, der allerdings vielmehr die Aufstiegsränge ins Auge fasst. Später am Sonntag (14 Uhr) empfängt Viktoria Köln den BVB II, der letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen will.

Bereits am Freitag feierte der MSV Duisburg den sicheren Klassenerhalt. Die Zebras bezwangen Erzgebirge Aue souverän 3:0 durch Tore von Girth (23.), Kölle (62.) und Pusch (65.).