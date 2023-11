Dynamo-Präsidium bleibt bestehen

In einer konstituierenden Sitzung hat Dynamo Dresden das bestätigt, was kürzlich auf der Mitgliederversammlung in die Wege geleitet wurde.

An der Spitze der SG Dynamo Dresden: David Fischer, Stephan Zimmermann, die Vize-Präsidenten Dr. Michael Bürger und Ronny Rehn, Präsident Holger Scholze sowie Ralf Becker und Jens Heinig (v.l.). Dennis Hetzschold