Dynamo-Offensivmann Lemmer muss wochenlang pausieren

Dynamo Dresden muss in den kommenden Vorbereitungswochen auf Jakob Lemmer verzichten. Der 23-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen.

Wie die SGD am Freitagnachmittag mitteilte, hat eine Untersuchung von Lemmers zuvor im Training verdrehten linken Kniegelenk am Mittwochabend im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Klarheit über die Schwere der Blessur sowie die Ausfalldauer gegeben. Eine genaue Diagnose gaben die Sachsen indes nicht bekannt.

In jedem Fall werde Lemmer, so der Verein, "vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen" und sich "unter der Betreuung von Dynamos Mannschaftsärzten sowie dem Physioteam seiner Genesung widmen".

Starker Winter-Neuzugang - Neue Rückennummern

In der abgelaufenen Saison war der Außenbahnspieler, der in der neuen Saison mit der Rückennummer 10 auflaufen wird, im Januar von den Offenbacher Kickers zur Sportgemeinschaft gewechselt und kam seither in 20 Spielen zum Einsatz (vier Tore und zwei Vorlagen, kicker-Notenschnitt 2,94).

Lemmer ist im Übrigen nicht der einzige Dresdner, der mit einer neuen Trikotnummer ins Rennen gehen wird. Wie der Verein am Freitag wissen ließ, betrifft dies auch Manuel Schäffler (9), Lucas Cueto (11, neu aus Karlsruhe), Tom Zimmerschied (22, neu aus Halle), Dennis Borkowski (29), Tobias Kraulich (33, neu aus Meppen) und Erik Herrmann (40).