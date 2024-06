Dynamo macht mit Scholz weiter

Heiko Scholz bleibt Dynamo Dresden auch in der kommenden Saison erhalten. Der 58-jährige Coach sowie Athletiktrainer Matthias Grahé verlängerten ihre zum Saisonende auslaufenden Verträge und gehören auch in der neuen Spielzeit zum Trainerteam der Schwarz-Gelben. Dies meldete der sächsische Drittligist am Mittwochabend. "Mit Heiko und Matthias haben wir zwei absolute Identifikationsfiguren des Vereins im Trainerteam. Für uns war es die logische Konsequenz, auch weiterhin mit beiden zusammenzuarbeiten und von ihrer Expertise sportlich und menschlich zu profitieren", sagt David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation. Scholz hatte im April zunächst auf Interimsbasis für den entlassenen Markus Anfang übernommen. Neuer Chefcoach ist der vom SC Freiburg II geholte Thomas Stamm.