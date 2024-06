Dynamo holt Daferner zurück: "Eine große Hilfe"

Dynamo Dresden hat am Freitag einen alten Bekannten als Neuzugang vorgestellt. Christoph Daferner trägt künftig wieder das Trikot der Elbestädter.

Schon zwischen 2020 und 2022 hat Christoph Daferner für Dynamo Dresden gespielt und dabei in 75 Pflichtspielen 27 Tore erzielt. Als die SGD vor zwei Jahren in die 3. Liga abstieg, wechselte Daferner zu Zweitligist Nürnberg, konnte dort aber in 38 Partien (vier Tore) ebenso wenig dauerhaft überzeugen wie bei der Düsseldorfer Fortuna, an die er in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen war (16 Einsätze in Liga und Relegation, kein Tor).

Nun versucht der 26-Jährige sein Glück eine Liga tiefer und an alter Wirkungsstätte. Daferner wird für eine Saison vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Christoph Daferner qualitativ verstärken und damit die Konkurrenzsituation im Offensivbereich deutlich erhöhen konnten", sagt Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel. "Chris ist ein Spieler, der für seine Mannschaftkollegen auf dem Platz alles gibt, weiß, wo das Tor steht und über einen starken Abschluss verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass er bei der Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben eine große Hilfe sein wird."

Als sich die Möglichkeit zur Rückkehr ergeben hat, war für mich klar, dass ich diese unbedingt wahrnehmen möchte. Christoph Daferner

Daferner, der aus dem bayerischen Schwaben kommt, bringt viel Erfahrung mit in die sächsische Landeshauptstadt. Der 1,89 Meter große Stürmer begann bei 1860 München mit dem Fußballspielen, ging später nach Freiburg, wo er vor allem in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kam, ehe er über Aue in der 2. Bundesliga erstmals zur SGD kam. Insgesamt stehen 100 Zweitliga-Partien, 37 Drittliga- und 60 Regionalliga-Einsätze zu Buche. Einmal kam Daferner außerdem in der Bundesliga zum Zuge.

"Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein. Die Zeit bei Dynamo war hochemotional und hat mich wahnsinnig geprägt. Als sich die Möglichkeit zur Rückkehr ergeben hat, war für mich klar, dass ich diese unbedingt wahrnehmen möchte", sagt Daferner, der nun aber mit Thomas Stamm auf einen neuen Trainer treffen wird. Doch auch der ist komplett überzeugt vom neuen Stürmer: "Ich habe Christoph zwar selbst nie trainiert, kenne ihn aber natürlich schon seit der gemeinsamen Zeit in Freiburg. Er kann uns und der ganzen Mannschaft mit seiner Qualität und Erfahrung aus zweiter und dritter Liga mit Sicherheit weiterhelfen und passt menschlich mit seiner bodenständigen Art und dem absoluten Willen, intensiv zu arbeiten, sehr gut in die Gruppe."