Dynamo gibt Kriegsflüchtling Melichenko Vertrag bis 2024

Dynamo Dresden hat den als Kriegsflüchtling hinzugekommenen Ukrainer Kyrylo Melichenko mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der 23 Jahre alte Ukrainer, der in seinem Heimatland bis zum Ausbruch des Krieges für den Erstligisten FK Mariupol auflief, war Ende März als Trainingsgast nach Dresden gekommen. Aus dem Gastspiel wird nun eine dauerhafte Zusammenarbeit - die SGD stattete Melichenko mit einem Profivertrag mit Laufzeit bis 30. Juni 2024 aus.

Der Defensivakteur hat neben der Aufenthaltsgenehmigung auch die Arbeitserlaubnis durch die jeweiligen Behörden erhalten und trägt bei der SGD künftig die Rückennummer 17.

Zweikampfstark und defensiv flexibel

SGD-Sport-Geschäftsführer Ralf Becker sagte am Freitag: "Es waren bewegende Momente, wie offenherzig und hilfsbereit die Mannschaft und die 'Dynamofamilie' Kyrylo Melichenko in einer absoluten Notsituation vom ersten Tag an aufgenommen haben." Der Verein sei glücklich, mit dem Spieler eine Verstärkung für die Defensive gewonnen zu haben und ihm eine Perspektive geben zu können. Dank "seiner Zweikampfstärke, seiner Mentalität und seiner defensiven Flexibilität" soll der Neuzugang "eine sehr gute Rolle in unserer Mannschaft spielen", so Becker weiter.

Melichenko (32 Erstliga-Spiele in der Ukraine, ein Tor) bestand am Donnerstag die sportmedizinische Untersuchung im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. "Ich weiß, dass ich großes Glück hatte und möchte - als Mensch und als Fußballer - ganz viel zurückgeben", versprach er, um einen Wunsch hinterherzuschicken: "Frieden in der Ukraine."