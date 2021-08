Dynamo gibt Hartmann keinen neuen Vertrag

Nun ist es endgültig. Dynamo Dresdens dienstältester Spieler Marco Hartmann erhält keinen neuen Vertrag als Profi. Eine Rückkehr in anderer Funktion ist aber nicht ausgeschlossen.

Nach acht Jahren ist Schluss. Routinier Hartmann erhält bei der SGD keinen neuen Kontrakt. Dies wurde dem 33-jährigen Mittelfeldspieler nach Klubangaben in einem persönlichen Gespräch durch Sportgeschäftsführer Ralf Becker sowie Chefscout und Kaderplaner Kristian Walter mitgeteilt.

"Ich hatte den Wunsch, noch ein Jahr Fußball hier in dieser wunderschönen Stadt bei diesem emotionsgeladenen Verein zu spielen. Daher überwiegt bei mir im ersten Moment natürlich die Enttäuschung, dass mein Weg jetzt bei Dynamo Dresden endet", so Hartmann.

Offizielle Verabschiedung am 29. August

Er wird am Samstag, dem 29. August 2021, vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn offiziell im Rudolf-Harbig-Stadion verabschiedet.

In den zurückliegenden Wochen hatte Hartmann im Teamtraining versucht, sich für einen neuen Vertrag anzubieten. Heute hat er sich von seinen bisherigen Mannschaftskollegen verabschiedet. "Die Jungs haben in den letzten Wochen mitgefiebert und sehr an meinem Versuch teilgenommen, noch einmal einen neuen Vertrag zu erhalten. Ich habe von allen in der Mannschaft zu jederzeit die volle Unterstützung gespürt. Auch das war etwas Außergewöhnliches für mich. Diese Mannschaft ist wirklich etwas Besonderes, weil sie einen überragenden Charakter und Zusammenhalt lebt", so Hartmann, der 2013 vom Hallescher FC zu Dynamo kam.

Becker: "Manchmal muss man menschlich harte Entscheidungen treffen"

"Zuallererst bedanken wir uns bei Marco für acht Jahre ehrliche und aufopferungsvolle Arbeit im Dynamo-Trikot. Marco ist ein Mensch, der sich bei Dynamo immer in den Dienst der Sache gestellt hat - mit vollem Einsatz, ehrlich und authentisch auf und neben dem Platz", wird Becker auf der Vereinswebsite zitiert. "Marco ist ein echtes Vorbild unseres Sports! Leider muss man aber im Fußball manchmal auch menschlich harte Entscheidung treffen. Das haben wir wirklich schweren Herzens getan, nachdem wir aus sportlicher Sicht alle Fakten sehr sorgfältig bewertet haben."

In 146 Pflichtspielen, in denen der 1,94 Meter große Defensiv-Allrounder 73 Mal als Kapitän auflief, erzielte Hartmann 17 Treffer selbst und bereitete zwölf weitere vor. Insgesamt stand der 33-Jährige gar 221 Mal für die 1. Mannschaft der Schwarz-Gelben auf dem Platz (22 Tore). In der vergangenen Saison kam er - auch verletzungsbedingt - nur auf acht Liga-Spiele (zwei Tore).

Rückkehr in neuer Funktion?

Vielleicht gibt es aber ein Wiedersehen an alter Wirkungsstätte. "Eine Rückkehr von Marco in anderer Funktion ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil. Wir würden es uns sogar sehr wünschen. Unsere Tür steht immer offen und wir werden mit ihm zu gegebener Zeit sicher entsprechende Gespräche führen, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt er sich eine Rückkehr vorstellen könnte", so Becker.