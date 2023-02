Dynamo-Geschäftsführer Wehlend kündigt Rückzug an

Jürgen Wehlend wird Dynamo Dresden spätestens zum Ende des Jahres verlassen. Das gab der Drittligist am Donnerstag bekannt.

Wehlend hat den Aufsichtsrat vor dessen erster Sitzung im neuen Jahr darüber informiert, seinen Vertrag, der am 31. Dezember 2023 ausläuft, nicht zu verlängern, teilte die SGD mit. Das Kontrollgremium habe die Entscheidung "mit großem Bedauern" aufgenommen, wie Jens Heinig, Aufsichtsratsvorsitzender bei Dynamo, erklärte.

Wehlend ist seit Januar 2021 für die Elbestädter tätig. Zuvor hatte er jahrelang als Geschäftsführer beim VfL Osnabrück gearbeitet. Ab dem kommenden Jahr will er sich anderen beruflichen Aufgaben widmen. "In der zweimonatigen Winterpause hatte ich den notwendigen Abstand zum Tagesgeschäft und Zeit, über viele Dinge und meine Arbeit als Geschäftsführer von Dynamo Dresden nachzudenken. Gesundheitlich geht es mir wieder sehr gut. Die umfangreichen medizinischen Untersuchungen Ende 2022 haben dies zu 100 Prozent bestätigt", sagte er selbst.

Der 57-Jährige hatte im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt erlitten, was aber nicht ausschlaggebend für seinen Rückzug gewesen sei: "Ich habe meine Entscheidung nicht aus gesundheitlichen, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen getroffen. Deshalb habe ich mich entschieden, meinen Vertrag als kaufmännischer Geschäftsführer in der aktuellen Konstellation nicht zu verlängern", so Wehlend. "Ich danke Dynamo, Dresden und den Menschen, die ich in den vergangenen zwei Jahren kennenlernen, und allen mit denen ich intensiv zusammenarbeiten durfte, für eine interessante sowie wirtschaftlich erfolgreiche Zeit."

Durch seine frühzeitige Ankündigung, seinen Kontrakt nicht zu verlängern, habe er dem Aufsichtsrat die Möglichkeit geben wollen, möglichst schnell bei der Suche nach einem Nachfolger anfangen zu können. Er halte das "für wichtig, damit er diese Tatsache in Überlegungen zur künftigen Organisation innerhalb der Geschäftsführung und der SGD als Ganzes frühzeitig einfließen lassen kann". Heining betonte in diesem Zusammenhang: "Wer Jürgen Wehlend kennt, der weiß, dass er bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit alles für die SGD geben wird. Der Aufsichtsrat hat nun fast ein Jahr Zeit, um die Neubesetzung ohne Zeitdruck anzugehen und einen entsprechend umfassenden Prozess aufzusetzen."