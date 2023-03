Dynamo Dresden vor ausverkauftem Sachsenderby mit großen Personalsorgen

Dynamo Dresden trifft am Samstag vor einem ausverkauften Rudolf-Harbig Stadion auf Erzgebirge Aue. Im Sachsenderby plagen Markus Anfang allerdings Verletzungssorgen.

Mit Derbys kennt sich Markus Anfang aus. Als Trainer erlebte er unter anderem mit dem 1. FC Köln das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach, bei Werder Bremen coachte er das Derby gegen den Hamburger SV. Auch als Spieler stand er im Revierderby für den FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund immerhin im Kader. Am Samstag (14 Uhr) steht für den Trainer der SG Dynamo Dresden das erste heimische Sachsenderby gegen den FC Erzgebirge Aue an.

Die Kulisse könnte kaum besser sein, denn die Dresdener vermelden ein ausverkauftes Haus. Rund 30.000 Zuschauer werden im Rudolf-Harbig-Stadion sein und damit für einen Saisonrekord sorgen. Denn Dynamo toppt damit nicht nur die eigene Bestmarke von 27.090 Zuschauern gegen den FSV Zwickau, sondern auch das meistbesuchte Spiel der gesamten Saison. Beim Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen kamen am 2. Spieltag 28.200 Zuschauer in die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Anfang über Derby: "Dafür spielen wir alle Fußball"

Anfang freut sich auf die volle Arena. "Das gibt dann nochmal zusätzlich Motivation für die Jungs", ist sich der 48-Jährige sicher. Im Kader sei die Derbystimmung jedenfalls angekommen. "Man merkt es bei den Jungs ein bisschen, dass es ein besonderes Spiel ist. Das ist auch gut so und das muss auch so sein. Dafür spielen wir alle Fußball, dass wir genau solche Spiele haben." Der Trainer betont allerdings: "Aber am Ende haben wir keine andere Aufgabe als sonst auch." Nach zwei 1:1-Unentschieden in Folge gegen Viktoria Köln und bei der SV Elversberg sollen endlich wieder drei Punkte her. "Das ist uns in den letzten beiden Spielen leider nicht gelungen, obwohl wir, glaube ich, ordentliche Leistungen gebracht haben", schätzt Anfang ein.

Dass das gegen Aue aktuell alles andere als einfach wird, weiß auch der Dynamo-Coach. "Ich glaube schon, dass man die Handschrift von Pavel Dotchev erkennen kann. Wenn man die letzten drei Spiele nimmt, das sind alles Mannschaften von oben, die sie geschlagen haben. Also sie werden schon mit viel Selbstvertrauen kommen." Der Tabellen-13. gewann zuletzt jeweils 2:1 gegen Waldhof Mannheim, Wehen Wiesbaden und den 1. FC Saarbrücken.

Bis zu neun Ausfälle drohen

Erschwert wird die Aufgabe der Dresdener durch die lange Verletztenliste. Definitiv nicht dabei sind Luca Herrmann (Knieprobleme), Michael Akoto (Fußsehnenreizung), Paul Will (Sprunggelenk), Jong-Min Seo (Unterschenkel) und Panagiotis Vlachodimos (Mandelentzündung). Dazu sind mit Niklas Hauptmann (Adduktoren), Manuel Schäffler (krank), Kyu-Hyun Park (Wadenprobleme) und Christian Conteh (umgeknickt) gleich vier weitere Spieler fraglich. Letzterer war im Hinspiel am 6. Spieltag der große Matchwinner. Vor 12.983 Zuschauern im Erzgebirgsstadion vollendete Conteh einen Konter zum entscheidenden 1:0.