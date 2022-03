Dynamo Dresden nimmt Abschied von "Dixie" Dörner

Dynamo Dresden hat am Donnerstag Abschied von Hans-Jürgen Dörner genommen. Viele Fans, Freunde und langjährige Weggefährten verabschiedeten sich im Rahmen einer öffentlichen Gedenkveranstaltung vom Rekordspieler der SGD.

Am Donnerstag nahm Dynamo Dresden in Form einer Gedenkfeier Abschied von Hans-Jürgen Dörner. imago images/Hentschel

Dörner war am 19. Januar im Alter von 70 Jahren einer Krebserkrankung erlegen. Neben etwa 800 Fans nahmen auch 120 geladene Gäste wie ehemalige Mitspieler und Freunde wie Ulf Kirsten, Hartmut Schade, Matthias Sammer, Thomas Doll und Andreas Thom an der Veranstaltung teil. Die Beisetzung Dörners soll zu einem späteren Zeitpunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

"Dixie war und ist für unzählige Fußballfreunde ein großes Vorbild. Wir wollten schon als Kinder so sein wie er, wollten so spielen können wie er, aber er blieb unerreicht in seiner souveränen Art auf dem Fußballfeld. Es sah so einfach aus, wenn er den Ball streichelte. Doch beim Versuch, es zu kopieren, scheiterten wir reihenweise. Über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg hat sich Dixie Dörner auf und neben dem Platz für die Farben unserer Stadt und unseres Vereins eingesetzt. Er bleibt für die Ewigkeit ein Glücksfall für Dynamo, für den Fußball und den Sport insgesamt", erinnerte SGD-Präsident Holger Scholze in einer Trauerrede an den einstigen Libero.

