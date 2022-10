Dynamo Dresden beschränkt den Zugang zu Auswärtskarten

Dynamo Dresden beschränkt den Kartenverkauf für seine letzten Auswärtsspiele des Jahres in der 3. Liga auf Vereinsmitglieder. Das gab der Drittligist am Mittwoch bekannt.

Betroffen sind die Auswärtsspiele in Mannheim (29. Oktober) und Wiesbaden (8. November), deren Vorverkauf am Donnerstag startet. Vertreter der Ultras Dynamo, der Schwarz-Gelben-Hilfe, der Fangemeinschaft Dynamo, 1953international, dem Fanprojekt Dresden sowie die ehrenamtlichen Fanbetreuerinnen und -betreuer erfuhren davon bereits am Dienstagabend im Rahmen eines turnusmäßigen Treffens.

"Nach den intensiven und zugleich konstruktiven Gesprächen in den vergangenen Wochen und den durchweg positiven Eindrücken aus Essen haben wir uns dazu entschieden, den Kartenkauf für die verbleibenden beiden Drittliga-Auswärtsspiele in diesem Jahr unseren Mitgliedern weiterhin zu ermöglichen", wird Jürgen Wehlend, Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden, zitiert: "Es ist völlig klar, dass wir als Verein nach den Geschehnissen in Bayreuth nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Mit der Entscheidung, die wir uns wirklich nicht leicht gemacht haben, legen wir ein Stück weit Verantwortung in die Hände unserer Vereinsmitglieder."

Bei Ausschreitungen am Rande des Auswärtsspiels bei der SpVgg Bayreuth (1:1) waren am 1. Oktober 14 Polizisten verletzt worden. Zudem wurde das Inventar eines Imbissstandes zerstört sowie dessen Kasse geplündert. Als weitere Reaktion auf die Vorfälle in Oberfranken wird vonseiten der Dresdner ebenfalls der Ordnungsdienst bei den Auswärtsspielen aufgestockt. Nichtsdestotrotz werde die Aufarbeitung der Geschehnisse gemeinsam mit der Spielvereinigung Bayreuth und der Polizei auf verschiedenen Ebenen intensiv fortgeführt.

Weitere Vorgehensweise soll noch vor der MV abgestimmt werden

Die beschlossenen Maßnahmen sind zunächst bis zur WM-Pause befristet. Anschließend wird sich im Rahmen des Turnustreffens noch vor der Mitgliederversammlung am 26. November 2022 hinsichtlich der Ergebnisse und der weiteren Vorgehensweise beraten.

Absteiger Dresden steht nach zwölf Spieltagen auf Rang fünf der 3. Liga, zwei Punkte Rückstand sind es auf Relegationsrang drei, fünf auf den Zweiten 1860 München und sieben auf Spitzenreiter Elversberg. Am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert Verfolger Saarbrücken (einen Punkt hinter der SGD) im Rudolf-Harbig-Stadion.