Dynamo bricht Batista-Meier-Leihe nach Verl ab

Der beste Scorer der 3. Liga wechselt im Winter den Klub: Oliver Batista Meier, bislang von Dynamo Dresden an den SC Verl verliehen, kehrt zum 1. Januar zu den Sachsen zurück. Nicht auszuschließen ist es allerdings, dass diese den 22-Jährigen noch in Richtung 2. Liga weiterverkaufen. In 20 Saisonspielen gelangen Batista Meier je neun Tore und Assists.