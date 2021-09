Dynamischer Messi! PSG-Trio als OTW-Karten für FIFA 22

EA SPORTS verkündet nach und nach die OTW-Auswahl für FIFA 22 Ultimate Team (FUT), nach Cristiano Ronaldo wird auch Lionel Messi ein Teil der Promo.

Drei der fünf namhaften Pariser Neuzugänge des Sommers erscheinen als OTW-Karten in FIFA 22. EA Sports

Hatte die Ankündigung von CR7 als Ones to Watch (OTW)-Objekt für FUT 22 bereits Begeisterung bei vielen Spielen ausgelöst, so dürfte die Vorfreude auf einen dynamischen Lionel Messi noch mal größer ausfallen. Der Argentinier ist mit einem Overall-Rating von 93 erneut die stärkste Gold-Karte, seine OTW-Version wird mit identischen Werten ins Rennen gehen - besitzt aber die Chance auf diverse Upgrades.

Wie gewohnt werden OTW-Objekte mit jeder leistungsbasierten Spezialkarte wie TOTW oder POTM mitgesteigert, darüber hinaus ergibt sich in FUT 22 erstmals eine weitere Boost-Möglichkeit: Dank des neuen "Wins to Watch"-Features wird der Gesamtbewertung ein zusätzlicher Punkt hinzugefügt, falls der jeweilige Verein von den ersten zehn Ligaspielen nach dem regulären FIFA 22-Release am 1. Oktober mindestens fünf gewinnt - eine machbare Aufgabe für Paris Saint-Germain.

Ein Allrounder und ein Flügelflitzer

Insbesondere nach der Transferoffensive im Sommer, die nicht nur Messi in die französische Hauptstadt führte, sondern unter anderen auch Georginio Wijnaldum und Achraf Hakimi. Der niederländische Mittelfeldmann und der algerische Flügelspieler bekommen ebenfalls OTW-Karten, die durch Informs und "Wins to Watch" noch mal interessanter werden könnten.

Über Qualität verfügen beide Profis bereits als Basis-Objekte: Wijnaldum besitzt ein Overall-Rating von 84 und überzeugt als Allrounder mit keinem Grundwert unter 75 Punkten. Hakimi werden 85 Zähler als Gesamtbewertung zuteil, mit einem Tempo von 95 wird er zu einer der schnellsten Gold-Karten in FIFA 22.

Ronaldo und Messi als Upgrade-fähige OTWs - davon haben sicherlich viele FUT-Fans seit Jahren geträumt. EA SPORTS wird in den kommenden Tagen noch weitere Spezialobjekte der Starter-Promo für FIFA 22 bekannt geben. La Liga, die Serie A und die Bundesliga bieten einige Sommertransfers, die ähnlich interessante OTW-Karten ergeben könnten.

