"Dynamischer Linksverteidiger": FCK holt Osnabrücks Dauerbrenner Kleinhansl

Florian Kleinhansl wechselt zum 1. FC Kaiserslautern. Der Linksverteidiger kommt ablösefrei von Absteiger VfL Osnabrück in die Pfalz und soll eine wichtige Lücke schließen.

Die Verpflichtung von Florian Kleinhansl gab der FCK am Dienstagnachmittag bekannt. Zuvor hatte der 23-Jährige den Medizincheck absolviert. Eine Vertragslaufzeit nannten die Roten Teufel wie gewohnt nicht - wohl aber, welche Qualitäten der Neuzugang aus ihrer Sicht mitbringt.

"Florian ist ein dynamischer Linksverteidiger, der als junger Spieler schon viel Spielpraxis und Erfahrung im Profibereich sammeln konnte. Er ist ein Spielertyp, der Entwicklungspotential besitzt, aber mit seiner unermüdlichen Art und Weise auch menschlich gut zum Betze passt", sagt Geschäftsführer Thomas Hengen in der Vollzugsmeldung des FCK.

Kleinhansl schließt eine klaffende Lücke beim FCK, die sich auf der linken Abwehrseite aufgetan hat. Der bislang geliehene Tymoteusz Puchacz, der im vorläufigen EM-Kader Polens steht, wird formal zu Union Berlin zurückkehren, hat aber andere und höherklassige Angebote vorliegen. Mit Hendrick Zuck fehlt eine weitere Option für die Position seit Monaten wegen eines Kreuzbandrisses.

Podcast Jetzt die erste Folge hören: Die goldene Generation Der neue Podcast "Der vierte Stern" ist eine Reise durch die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dort will die DFB-Elf endlich den Titel holen. Doch im Vorfeld: viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Ein schmerzhaftes Beispiel: Sami Khediras Kreuzbandriss sieben Monate vor der WM. alle Folgen

Der gebürtige Nürtinger wurde bei den Stuttgarter Kickers und beim VfB Stuttgart ausgebildet. 2021 kam er zum damaligen Drittligisten Osnabrück und wurde auf Anhieb Stammspieler. Auch in der abgelaufenen Saison verpasste er nur eine Partie wegen einer Gelb-Sperre. Dabei erzielte er ein Tor und gab fünf Vorlagen (kicker-Note 3,61). Auffallend: Kleinhansl spielte sowohl in einer Vierer- als auch in einer Fünferkette als Außenverteidiger und bringt damit auch die in Kaiserslautern erwünschte Flexibilität mit. Noch ist ohnehin nicht klar, ob sich der Zweitligist unter Markus Anfang wieder zu einer festen Formation mit Viererkette bewegen wird oder an der zu Beginn der vergangenen Saison gewünschten Fünferkette festhält.

Ablösefrei auf den Betzenberg

"Ich freue mich sehr darauf, ab sofort für den FCK und vor den Fans im Fritz-Walter-Stadion auflaufen zu dürfen. Ich habe vor allem in der abgelaufenen Saison beim Spiel mit Osnabrück auf dem Betze hautnah miterlebt, was die Atmosphäre hier ausmacht", sagt der neue FCK-Verteidiger, der die Rückennummer 3 erhält, die zuletzt zwei Spielzeiten nicht vergeben war.

Da Kleinhansls Vertrag zum Saisonende auslief, kann er ablösefrei auf den Betzenberg wechseln. Ein Augenmerk auf den ehemaligen Junioren-Nationalspieler hatten zuletzt mehrere Klubs gelegt, auch Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig galt als Interessent.