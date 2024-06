Dynamischer Arbeiter: Schalker Talent Castelle wechselt nach Ulm

Sechster Neuzugang für den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Zweitliga-Aufsteiger hat sich in der Schalker Knappenschmiede bedient.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Niklas Castelle verpflichtet. Dies melden die Schwaben am Montagmittag. Der 21-Jährige wechselt vom FC Schalke 04 an die Donau, hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben und erhält die Trikotnummer 44. Castelle ist Stürmer und hat insgesamt 63 Regionalliga-Spiele für die Schalker U 23 bestritten (15 Tore), eines für die Profis in der 2. Liga.

Da der Neuzugang aus einer Verletzung kommt, wird er voraussichtlich erst Ende Juli ins Mannschaftstraining einsteigen können und bis dahin in Ulm seine Reha fortsetzen, heißt es von Seiten seines neuen Arbeitsgebers.

"Viel Arbeit und gute Einstellung"

Dessen Geschäftsführer Markus Thiele sagte zum Transfer: "Mit Niklas Castelle bekommen wir einen Spieler zu unserem Kader hinzu, der mit seiner Spielweise und seiner Dynamik unsere Offensivabteilung sehr gut ergänzt und den wir in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln können. Er hat bereits gezeigt, dass er mit viel Arbeit und guter Einstellung erfolgreich sein kann."

Castelle selbst freut sich darauf, seine "ersten Schritte als Profi-Fußballer in Ulm und in der sehr spannenden 2. Bundesliga machen zu dürfen" und will in jedem Spiel und in jedem Training sein Bestes geben.

Erster Stürmer unter den Neuen

Der 21-Jährige trainierte in der Rückrunde der abgelaufenen Saison regelmäßig mit der Schalker Lizenzmannschaft. Zudem feierte Castelle im Januar dieses Jahres bei einem Kurzeinsatz gegen den Hamburger SV (0:2) sein Zweitliga-Debüt. In Ulm ist er nach Niklas Kölle (Abwehr, MSV Duisburg), Jonathan Meier (Abwehr, Dynamo Dresden), Niklas Kolbe (Abwehr, Stuttgarter Kickers), Laurin Ulrich (Mittelfeld, VfB Stuttgart, Leihe) und Maurice Krattenmacher (Mittelfeld, FC Bayern München, Leihe) der sechste Neuzugang.