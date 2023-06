"Dynamik und Aggressivität": Oldenburg holt Center Izundu

Die EWE Baskets Oldenburg stellen personell die Weichen für die kommende Saison. Ebuka Izundu (26) schließt sich dem Play-offs-Teilnehmer an. Zuletzt war der Center in Serbien aktiv.

Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Ebuka Izundu kommt vom serbischen Verein KK FMP Belgrad und soll für die kommenden zwei Jahre als Center im Oldenburger Trikot auflaufen. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit.

"Er ist ein athletischer Finisher mit Stärken im Offensivrebound", sagte Trainer Pedro Calles über den Nigerianer, der auch wegen seiner Erfahrung auf dem Papier überzeugt. "Ebuka ist bereits mehrere Jahre in Europa, hat verschiedene Ligen und Spielstile kennengelernt", so Calles. Tatsächlich kann der 26-Jährige mit Stationen in Spanien (Real Betis) und Frankreich (SIG Strasbourg) aufwarten. Mit den Franzosen war er, genau wie mit Belgrad, bereits in der Champions League im Einsatz.

Für Oldenburg, das in der abgelaufenen Saison im Viertelfinale der Play-offs an den MHP Riesen Ludwigsburg gescheitert war (0:3), soll Ebuka den Frontcourt stärken. "Defensiv kann er in unserem System mit Dynamik und Aggressivität im Pick'n'Roll verteidigen und gibt uns Rim-Protection", betonte Calles.