Dyn zeigt die Olympia-Qualifikation im Handball der Männer und Frauen im Livestream

Die deutsche Handball-Nationalmannschaften der Frauen und Männer kämpfen um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Dyn übertragt die Partien mit deutscher Beteiligung und weitere Top-Duelle.

Nach der Handball-Europameisterschaft in Deutschland wartet schon das nächste Handball-Großereignis auf die Fans: Die Olympischen Spiele im Juli und August in Paris. Ob die deutschen Handball-Männer und -Frauen dabei sein werden, lässt sich live und auf Abruf bei Dyn verfolgen.

Der Sender zeigt im März und April alle sechs Qualifikationsspiele mit deutscher Beteiligung sowie alle internationalen Top-Begegnungen des Männerturniers exklusiv.

Nach Handball-EM, nun Olympia-Qualifikation

“Wir freuen uns darauf, unseren Abonnenten nach der großartigen Handball-EM nun auch die spannenden Qualifikations-Turniere für die Olympischen Spiele übertragen zu dürfen", sagt Marcel Wontorra, COO der Dyn Media GmbH.

"Die Partnerschaft zwischen der IHF und Dyn unterstreicht nicht nur die wachsende Bedeutung des Handballs, sondern markiert auch einen wichtigen Schritt, um den Sport zu fördern und die Begeisterung dafür zu steigern. Wir sind stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Dyn und der IHF, die Faszination dieses Sports dem Publikum näherzubringen.", sagt Thomas Klingebiel, President Media bei Sportfive.

Heimspiele in Hannover und Neu-Ulm

Die Qualifikationsturniere der Männer werden vom 14. bis 17. März 2024 in Hannover, im spanischen Granollers und im ungarischen Tatabánya ausgetragen. In der ZAG Arena Hannover kämpft das deutsche Handball-Team gegen Kroatien, Algerien und Österreich um die Olympiateilnahme.

Die Frauen messen sich vom 11. bis 14. April 2024 in Neu-Ulm, im ungarischen Debrecen und im spanischen Torrevieja. In Neu-Ulm treten die deutschen Frauen um Top-Spielerin Emily Bölk gegen Montenegro, Slowenien und Paraguay an. Wie bei den Männern reicht auch hier der zweite Platz in der Gruppe für das Olympia-Ticket.

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung der Männer in Hannover und der Frauen in Neu-Ulm werden von Dyn live übertragen, parallel sind diese auch im Free-TV zu sehen. Exklusiv sind alle weiteren Qualifikationsspiele der Männer live und auf Abruf bei Dyn verfügbar.

Die genauen Sendezeiten des Frauen-Turniers will Dyn rechtzeitig bekannt geben.

Olympia-Qualifikation bei Dyn

Donnerstag, 14. März:

Deutschland vs. Algerien, Sendebeginn 17:15 Uhr, Spielbeginn 17:45 Uhr

In der Konferenz ab 19:30 Uhr:

Spanien vs. Brasilien und Norwegen vs. Portugal jeweils ab der 2. Halbzeit

Kroatien vs. Österreich, Ungarn vs. Tunesien und Bahrain vs. Slowenien

Als Einzelübertragung:

Kroatien vs. Österreich ab 20:00 Uhr, Spielbeginn 20:15 Uhr

Freitag, 15. März:

Als Einzelübertragung:

Spanien vs. Slowenien ab 20:45 Uhr, Spielbeginn 21:00 Uhr

Samstag, 16. März:

Deutschland vs. Kroatien, Sendebeginn 14:00 Uhr, Spielbeginn 14:30 Uhr

Algerien vs. Österreich ab 16:45 Uhr, Spielbeginn 17:00 Uhr

Norwegen vs. Ungarn, Sendebeginn 19:15 Uhr, Spielbeginn 19:30 Uhr

Sonntag, 17. März:

Österreich vs. Deutschland, Sendebeginn 13:40 Uhr, Spielbeginn 14:10 Uhr