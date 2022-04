Erstes Pflichtspiel seit Kriegsausbruch: Kiew scheitert in Youth League

Dynamo Kiew ist im ersten Pflichtspiel einer ukrainischen Mannschaft seit Kriegsbeginn in der Youth League gescheitert. Ein frühes Tor von Sporting Lissabon brachte die Portugiesen schnell auf die Siegerstraße.

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest unterlag Dynamos U 19 den Portugiesen von Sporting Lissabon im Achtelfinale mit 1:2 (0:2). Die Begegnung hätte ursprünglich am 2. März in Kiew stattfinden sollen, der russische Angriff eine Woche zuvor verhinderte eine Austragung.

Vor Anpfiff betraten die Dynamo-Spieler in Ukraine-Fahnen gehüllt den Rasen, es folgte eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges. Zu den rund 2000 Zuschauern im Stadion Giulesti gehörten mehrere Spieler der ersten Dynamo-Mannschaft. Der Ligafußball in der Ukraine ruht derzeit.

Kiew hatte in der Gruppenphase beide Spiele gegen Bayern München (4:0/2:1) gewonnen. Gegen die Portugiesen lief das Team aber bereits ab der zweiten Minute einem Rückstand hinterher. Diogo Cabral traf in der zweiten Minute für die Portugiesen. Nach einer knappen halben Stunde schnürte der Stürmer einen Doppelpack zur 2:0-Pausenführung.

Nach dem Wechsel wurde es aber nochmal spannend, als Volodymyr Brazhko der Anschlusstreffer für Dynamo gelang. Doch am Ende reichte der knappe Vorsprung für Sporting, das sich jetzt im Viertelfinale auf das Stadtduell gegen Benfica Lissabon freuen darf.