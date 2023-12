Dyn-App auf Receiver: Sky bietet seinen Kunden Handball zum "Vorteilspreis" an

Ab diesem Sommer hat Sky keine Rechte mehr für die Handball Bundesliga, Handball kann aber weiterhin über den Sky-Receiver empfangen werden - eine entsprechende Kooperation vereinbarte der Pay-TV Anbieter mit dem neuen Rechteinhaber Dyn. "Alle Dyn Sportarten werden zur Saison 2023/2024 vollständig über die Dyn App auf Sky zu sehen sein", so der neue Handball Sender bereits vor gut zwei Wochen. Nun ist die Handball App auf dem Receiver verfügbar, um sie zu nutzen ist ein Abo von Dyn erforderlich. Für dieses gibt es von Sky einen "Vorteilspreis", wie das Unternehmen in einer Pressemeldung erklärt.

"Sky Kunden können mit einem laufenden Dyn Abonnement somit alle Spiele der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga bequem über ihren Sky Q Receiver empfangen. Darüber hinaus erhalten Nutzer der Sky Q Boxen zusätzlich Zugang zu allen weiteren Dyn Inhalten der Sportarten Basketball, Tischtennis, und Volleyball", hatte Dyn in einer Pressemeldung zur Kooperation erklärt, COO Marcel Wontorra fügte an: "Wir freuen uns sehr künftig mit Dyn auch auf der größten deutschen Plattform für Entertainment und Sportinhalte präsent zu sein."

Um die Dyn App auf Sky Q zu nutzen ist dabei ein entsprechendes Abo von Dyn notwendig, das Programm des neuen Sportsenders kann zum Start zudem unter anderem via Magenta-TV, auf Smart-TVs von Samsung und Sony sowie von Fernsehern, die Android-TV unterstützen, verfolgt werden. Das Fire-TV von amazon werde folgen, so Dyn. Zudem könne über Airplay oder Chromecast auch das Bild von Pad oder Smartphone auf den großen Screen übertragen werden, oder vom Rechner via HDMI-Kabel. Für die Mobilgeräte wird es ab August Apps für Android und Apple geben, zudem werden die verbreitetsten Browser am Rechner unterstützt.

Die Preis-Struktur hat Dyn dabei einfach gehalten. "Ein Produkt, ein Abo - alle Ligen und alle Plattformen", so Andreas Heyden, CEO von Dyn. Und auch ein Preis: Bei einem Jahres-Abonnement werden 12,50 Euro monatlich fällig, bei einem monatlich kündbaren Abo 14,50 Uhr. "Wir hätten den Preis höher ansetzen können. Machen wir aber zurzeit nicht", sagte Dyn-Gründer und Mitgesellschafter Christian Seifert, der zudem versprach "Wir haben auch gesagt, das ist kein Einführungsangebot. Und sagen in einem Jahr: Ätsch. Nächste Saison 20 Euro."

Ein Angebot gibt es nun aber für Sky-Kunden. "Zum App-Start bieten Sky und Dyn den Sky Kunden besonders attraktive und exklusive Angebote. Für eine Laufzeit von zwölf Monaten erhalten die Sky Q Kunden Dyn zum Preis von monatlich 9,50 Euro statt 12,50 Euro. Alternativ gibt es für die Kunden auch ein besonderes dreimonatiges Schnupper-Abo für einmalig 14,50 Euro statt für 14,50 Euro pro Monat. Die speziellen Angebote sind jeweils zeitlich befristet", heißt es in einer Pressemeldung zu diesem Vorteilspreis, der über einen Gutschein auf der Sky-Website auf Dyn eingelöst werden kann.

"Durch die Partnerschaft mit Dyn baut Sky seine Position als führende Aggregationsplattform konsequent aus", so Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky TV. "Dyn fügt sich perfekt in unser Angebot ein. Mit unseren Partnerschaften wie zum Beispiel Netflix, DAZN, Prime Video, Paramount+ oder jetzt Dyn bieten wir unseren Kunden tolle Angebote und ein hervorragendes TV-Erlebnis. Durch das Wachstum des App-Portfolios mit neuen Kooperationspartnern erweitern wir unser Angebot mit der besten Kombination aus Sport und Entertainment."