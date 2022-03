Dybala-Abschied: Juve wird ein Gesicht der letzten Jahre verlieren

Die Anzeichen haben sich verdichtet, dass Paulo Dybala seine letzte Saison im Juve-Trikot spielt. Der Abschied des offensiv äußerst gefährlichen, oft aber auch fehlenden Argentiniers nach sieben Jahren in Turin ist nun bestätigt.

Seit Monaten drehen sich die Meldungen rund um Paulo Dybala im Kreis: Während sich beide Parteien laut italienischen Medien im Oktober 2021 grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung bis 2026 samt acht Millionen Euro Verdienst pro Jahr geeinigt haben, gibt es seither offenbar Rückzieher, Verzögerungen, neue Gespräche.

An diesem Montag nun, also nur wenige Tage nach dem Champions-League-Aus im Achtelfinale gegen Villarreal und nur einen Tag nach dem 2:0 über Serie-A-Schlusslicht Salernitana, ist es zu einer Entscheidung gekommen. Wie etwa "Sky Italia" und weitere Gazetten zunächst geschrieben haben, soll es in der vergangenen Woche nochmals ein Gespräch zwischen den Bossen der Alten Dame und Dybala zur Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags gegeben haben - vergebens. Die Verhandlung sei nach zwei Stunden beendet worden.

Über 100 Tore, fast 50 Vorlagen - doch Position "nicht mehr so entscheidend"

Inzwischen ist klar: Dybala wird in diesem Sommer ablösefrei zu haben sein - und Juve damit nach sieben Jahren, 113 Toren und 48 Vorlagen in 283 Pflichtspielen hinter sich lassen. Das hat Turins Geschäftsführer Maurizio Arrivabene, ehemals Formel-1-Teamchef bei Ferrari, diversen Medien mitgeteilt - und das, nachdem sich beide Parteien am Montag noch einmal ausgetauscht haben: "Mit der Verpflichtung von Vlahovic war seine Position nicht mehr so entscheidend. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern." Es sei aus Vereinssicht die absolut richtige Entscheidung, so der langjährige Manager bei Philip Morris International weiter.

Die Gründe, weswegen ein Deal am Ende nicht zustandegekommen ist, liegen auf der Hand: Der argentinische Nationalspieler, der in den vergangenen Jahren schon sehr häufig große Teile der jeweiligen Spielzeit und damit auch wichtige Saisonphasen verletzungsbedingt verpasst hat, hat auch in der laufenden Saison immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt.

Auch eine Corona-Infektion hat den 2015 aus Palermo gekommenen Spieler mit dem Spitznamen "La Joya" (das Juwel) zwischenzeitlich aus dem aktiven Wettbewerb geworfen. Zudem soll die Seite Dybala den vom Volumen her gesunkenen Angeboten der Bianconeri abgeneigt gewesen und etwa auf die acht Millionen Euro und mehr pro Jahr beharrt haben. Das sind aber nur Gerüchte der örtlichen Medien.

Da es im Sommer nun wirklich zum Abschied kommt, wird es natürlich spannend zu verfolgen sein, wohin es den Dribbelkünstler mit präzisem Abschluss ziehen wird. Im Gespräch sind zum Beispiel immer mal wieder Tottenham oder Inter gewesen. Bei Juve wird derweil in Italien schon fleißig Roma-Juwel Nicolo Zaniolo als Ersatz für Dybala und Ergänzung neben Winterneuzugang Dusan Vlahovic gehandelt.

Zum Thema: Verhandlungen festgefahren: Was wird aus Paulo Dybala?