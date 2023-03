Dutt: "Wenn ich das Problem bin, übernehme ich die Verantwortung"

Zwölf Niederlagen und 40 Gegentore in 20 Spielen. Mit diesen Zahlen geht es für den Wolfsberger AC wenig überraschend in die Qualifikationsgruppe der österreichischen Bundesliga.

Bisher war der Wolfsberger AC einer der wenigen Dauergäste in der Bundesliga-Meistergruppe, nun hat es auch die Lavanttaler erwischt. Erstmals im neuen Format muss der WAC im Frühjahr den Gang in die Qualifikationsgruppe antreten und damit gegen den Abstieg kämpfen. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Zahlen lügen nicht. Mit 40 Gegentoren - und damit einem Schnitt von exakt zwei pro Partie - stellen die Kärntner die schlechteste Defensive der Liga. Zudem haben sie zwölf der bisher 20 Spiele in der Meisterschaft verloren.

"Man sieht, dass wir hinten nach wie vor unglaubliche Abstimmungsprobleme haben. Man sieht, dass die Jungs erst zwei, drei Spiele zusammenspielen", gestand Trainer Robin Dutt nach der 1:2-Niederlage in Hartberg im "Sky"-Interview. Der 58-Jährige meinte damit seine Dreier-Abwehrkette. Kevin Bukusu war im Herbst ausgefallen und machte nun sein drittes Spiel, Tim Oermann kam erst im Winter leihweise von Bochum nach Wolfsberg. Aktuell fehlt Routinier Dominik Baumgartner aufgrund einer Meniskusverletzung. "Es kommt da halt nie eine gewisse Ruhe rein. Das muss man sagen", meinte Dutt fast resignierend.

Dutt will kein Sesselkleber sein: "Ich hänge nicht an meinem Job"

In den ausstehenden zwei Partien des Grunddurchgangs gegen Austria Lustenau und die SV Ried geht es für den WAC also nur noch darum, die Ausgangsposition für die Qualifikationsgruppe zu verbessern. Wobei Dutt offenbar schon angezählt sein dürfte und Präsident Dietmar Riegler laut "Sky" bereits mit Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid gesprochen haben soll.

Dutt wollte darauf nicht eingehen: "Ich weiß, dass der Präsident und ich einen ganz klaren Fahrplan haben", stellte der Deutsche einerseits klar. Auf der anderen Seite ließ er seine Zukunft dennoch offen: "Wenn ich mich mit dem Präsidenten zusammensetze und wir zur Entscheidung kommen, ich bin das Problem, dann liegen mir der WAC und diese Mannschaft viel zu nahe am Herzen. Ich hänge nicht an meinem Job, ich hänge ein bisschen am WAC und an der Mannschaft. Und wenn ich das Problem bin, übernehme ich die Verantwortung, das ist überhaupt kein Thema."