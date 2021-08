Dursun riet dazu: Gjasula wechselt vom HSV nach Darmstadt

Nach dem Fehlstart in der Liga und dem Pokal-Aus gegen Drittligist 1860 München hat der SV Darmstadt 98 noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Klaus Gjasula (31) soll das Mittelfeld stabilisieren.

Der Transfer hatte sich bereits abgezeichnet, am Montagabend wurde er offiziell: Gjasula verlässt den Hamburger SV mit sofortiger Wirkung und schließt sich Ligakonkurrent Darmstadt an. Bei den Lilien erhält er einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2023 und läuft künftig mit der Rückennummer 23 auf.

"Mit Klaus erhalten wir einen Spieler, der uns mit seiner Mentalität und Lautstärke weiterhelfen wird", ist Sportchef Carsten Wehlmann überzeugt: "Er ist ein Typ, den man gerne als Mitspieler an seiner Seite weiß und dem man ungerne als Gegenspieler auf dem Platz begegnet." Gjasula habe "in der Vergangenheit bewiesen, dass er in seinen Mannschaften im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle gespielt hat. Zudem hat er in der ersten und zweiten Bundesliga sowie in der Nationalmannschaft Albaniens nachgewiesen, sich behaupten zu können."

Gjasula schätzt Lilien für "harte Arbeit"

Gjasula selbst sagte, dass er nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen schnell überzeugt gewesen sei, "dass der Schritt nach Darmstadt für mich der richtige ist. Ich habe den SV 98 immer als Verein wahrgenommen, in dem extrem hart dafür gearbeitet wird, die eigenen Ziele zu erreichen. Das deckt sich zu einhundert Prozent mit meiner persönlichen Einstellung und dem Weg, den ich bislang gegangen bin."

Doch nicht nur das, Gjasula holte sich auch Rat bei einem Bekannten: "Zudem hat mir mein guter Freund Serdar Dursun ausschließlich Positives erzählt und mir zu diesem Wechsel geraten."

Für Ex-Klub HSV kam Gjasula, der bislang 29 Bundesliga- und 39 Zweitliga-Einsätze vorweisen kann, in der vergangenen Saison 15-mal zum Zug (ein Assist, kicker-Notenschnitt 4,44). An den ersten beiden Spieltagen der aktuellen Runde stand er jeweils ohne Einsatz im Hamburger Kader.