Durststrecke beim 1. FC Köln II: "Irgendwann fehlen Punch und Prozente"

Zum Freitagsspiel beim Wuppertaler SV nimmt die U 21 des 1. FC Köln eine Negativ-Serie von sechs sieglosen Spielen mit. Trainer Evangelos Sbonias will zwar nicht alles auf das Alter seiner Spieler schieben, sieht dennoch einen Lernprozess. Für Optimismus sorgt das Debüt von Linksverteidiger Matti Wagner.

Der Höhenflug des 1. FC Köln II ist vorerst gestoppt. Im Herbst konnte die U 21 noch vom Sprung in die 3. Liga träumen. Doch in den letzten Wochen vor der Winterpause ging dem Team die Puste aus. Hinzu kam das CAS-Urteil kurz vor Weihnachten mit der Bestätigung der Transfersperre, die einen möglichen Aufstieg endgültig unrealistisch erscheinen ließ.

Doch auch nach der Winterpause geht die Durststrecke weiter. Zwar ließ das Team beim 2:2 zum Auftakt beim 1. FC Bocholt aufhorchen, doch das 0:1 am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Düren war ein weiterer Dämpfer für das Team von Trainer Evangelos Sbonias. Die FC-Reserve ist seit sechs Spielen in der Regionalliga West sieglos, rutschte mittlerweile in der Tabelle auf den siebten Platz ab.

Satte 14 Gegentore kassierte die U 21 in ebenjenen sechs sieglosen Partien - und damit knapp 50 Prozent aller Gegentore überhaupt in dieser Saison. Konnte der Angriff dies vor Weihnachten noch halbwegs auffangen, fehlte zuletzt die offensive Durchschlagskraft. Dies ist insbesondere auch auf das Fehlen Justin Diehls zurückzuführen. Das Sturm-Juwel kehrte nach der Trennung von Trainer Steffen Baumgart in den Bundesliga-Kader zurück. Mit zwölf Treffern vor der Winterpause steht Diehl immer noch auf dem zweiten Platz der Torjägerliste.

Zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen Düren leistete sich das Team zudem überraschend viele Konzentrationsfehler. Von einem Spannungsabfall möchte Sbonias jedoch nichts wissen: "Nein, überhaupt nicht, nullkommanull." Es gelte zu berücksichtigen, mit wie vielen Spielern aus dem Jahrgang 2004 und zum Teil 2005 die U 21 Woche für Woche auflaufe. "Das Alter ist nicht für alles eine Erklärung", betont Sbonias, "irgendwann fehlen dann aber die Prozente und der Punch, nachdem sie zum ersten Mal die Intensität bekommen. Das hat nichts mit Spannungsabfall zu tun, das sehe ich auch nicht im Training."

Einen kleinen Lichtblick gab es zuletzt gegen Düren jedoch: Mit Matti Wagner debütierte das nächste Linksverteidiger-Talent des FC in der U 21, nachdem Max Finkgräfe zuletzt im Bundesliga-Kader voll einschlug. Der 18-jährige Wagner läuft eigentlich noch für die U 19 des FC auf. Doch im Sommer dürfte Wagner fest in die U 21 aufrücken. Und die komfortable sportliche Situation ohne Abstiegssorgen soll Sbonias im weiteren Saisonverlauf nutzen, um ebenjenen Talenten bereits erste Spielpraxis im Senioren-Fußball zu verschaffen.

Schon am Freitag-Abend in Wuppertal wartet die nächste Feuertaufe auf die FC-Talente. Für etwas Zählbares beim Aufstiegsanwärter muss die Offensive ihre Chancen besser nutzen als zuletzt und die Defensive die allzu einfachen Gegentore endlich vermeiden.

Die weiteren Partien

Parallel zum Kölner Gastspiel in Wuppertal wird am Freitagabend noch zwischen dem FC Gütersloh und Rot-Weiß Oberhausen gekickt.

Gleich sechsmal rollt am Samstag der Ball. Der 1. FC Bocholt kann gegen den SC Paderborn II zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze übernehmen. Fortuna Köln empfängt Schlusslicht SSVg Velbert, bei dem unter der Woche Trainer Dimitrios Pappas gehen musste. Auch der FC Wegberg-Beeck will einen neuen Impuls setzen und hat sich daher von Mark Zeh getrennt. Auf den Aufsteiger wartet an diesem Spieltag der 1. FC Düren. Im Keller sitzt auch der SV Lippstadt 08 und steht auswärts gegen Fortuna Düsseldorf II daher besonders unter Druck. Rot Weiss Ahlen möchte den Sieg gegen Schalke II am Dienstag mit einem weiteren Heim-Dreier gegen den SC Wiedenbrück vergolden. Fehlt noch die Partie Borussia Mönchengladbach II gegen SV Rödinghausen. Hier geht es auch für die Fohlen-Reserve darum, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Raus aus der Liga will Alemannia Aachen, in Richtung 3. Liga selbstverständlich. Der aktuelle Spitzenreiter fährt am Sonntag ins Gelsenkirchener Parkstadion, um sich mit der U 23 des FC Schalke 04 zu messen.