Durchwachsenes Halbzeit-Zeugnis für SKN St. Pölten

Die Wintermeisterschaft der europäischen Frauen-Top-Teams, auch Gruppenphase der Women's Champions League genannt, ist zur Hälfte absolviert. Österreichs Meister SKN St. Pölten hat erst einen Punkt, ausbaufähig sind auch diverse Statistiken.

Ein Traumtor von Maria Mikolajova gegen den SK Brann, Torfrau Carina Schlüter im UEFA Team der Runde nach ihrer famosen Leistung in Lyon und vor allem ein Punkt im Heimspiel gegen Slavia Prag. Das sind die Positiva des SKN St. Pölten zur Halbzeit der Gruppenphase der UEFA Women's Champions League.

Die Statistiken der UEFA weisen den in der heimischen Liga wieder wenig geforderten österreichischen Serienmeister nach drei Spieltagen meist im letzten Drittel der 16 Teilnehmer aus. Also im Schnitt in etwa dort, wo die St. Pöltnerinnen in der UEFA-Fünfjahreswertung zu finden sind, nämlich auf Platz zwölf.

Gefühlt sei "jeder erste und zweite Ball zu Slavia gegangen", meinte SKN-Trainerin Liese Brancao noch direkt nach dem letzten Spiel in ihrer ersten Stellungnahme. Tatsächlich hinken die Niederösterreicherinnen gerade bei der Passqualität hinterher. Mit 67,3 Prozent angekommenen Pässen sind sie Letzter, knapp hinter Slavia (69). An der Spitze rangieren Barcelona (87,3), Lyon (86) und Bayern (84).

Mädl geht ab

Bei den angekommen Flanken (13,8 Prozent) ist lediglich Real Madrid schlechter. Hier spüren die "Wölfinnen" die Abwesenheit ihres verletzten Top-Talents Valentina Mädl, die als Flügelstürmerin sowohl Melanie Brunnthaler gut einzusetzen weiß und mitunter selbst als Diagonalpass-Abnehmerin zur Stelle ist.

Bei den Torschüssen (18) und bei den Cornern (8) ist der SKN auf den Plätzen 15 und 14. Dafür ziehen Brunnthaler und Co. jede Menge Fouls, nehmen mit 46 Freistößen ex aequo mit Roma die Spitzenposition ein - nicht zuletzt auch wegen der körperbetonten Spielweise von Brann und Slavia.

Die traurigste Bilanz ist jene der geschossenen Tore und da sind wir wieder beim Start der Geschichte, nämlich bei Mikolajova. Sonst hat nämlich noch keine Wölfin zugebissen. Slavia-Trainer Karel Pitak merkte nach dem Remis in der NÖ Arena explizit an, dass seine Schützlinge die "gefährlichste Spielerin, Mikolajova" aus der Partie genommen haben. Kein einziges Tor hat in der Gruppenphase bislang nur eine Truppe erzielt, Slavia.