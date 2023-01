Durchstarter Sildillia: Spektakulär unaufgeregt

Kiliann Sildillia (20) ist die Entdeckung der aktuellen Freiburger Rekordsaison. Das Aufregendste am französischen Verteidiger, für den das hochkarätige U-21-Nationalteam ein nächster Schritt wäre: Seine unaufgeregte, ruhige Art - obwohl er im Zweikampf ordentlich zur Sache geht.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

So wie er auf dem Feld wirkt, so präsentiert sich Kiliann Sildillia im persönlichen Gespräch. Tiefenentspannt und unaufgeregt kommentiert er ein halbes Jahr, das eigentlich ganz schön aufregend war. Für ihn - und die Mannschaft, die mit SC-interner Rekordbilanz auf Ligaplatz zwei sowie in den Achtelfinals von DFB-Pokal und Europa League steht.

"Bis jetzt stehen wir gut da", sagt er mit einem Grinsen und korrigiert die Bewertung nach den Anmerkung, ob das nicht ein bisschen untertrieben sei, auf "sehr gut". Nüchtern und klar formuliert er auch den Anspruch: "Wir wollen so lang und so weit wie möglich oben bleiben in der Tabelle." Und er selbst will natürlich auch weiterhin so viel wie möglich spielen. In 20 von 23 Pflichtspielen kam er zum Einsatz, 17-mal stand er in der Startelf.

"Genauso vorgestellt habe ich mir das im letzten Sommer vielleicht nicht", sagt Sildillia, "aber gewünscht - und ich war bereit dafür." Das konnte jeder sehen. Rechts hinten erledigte der junge Mann, der 2020 vom FC Metz zur Freiburger U 23 wechselte und direkt bei den Profis mittrainieren durfte, seinen Job, als ob er schon seit Jahren Teil des eingespielten SC-Ensembles wäre.

"Mir macht es Spaß, zu verteidigen"

Besonders auffällig ist seine äußerliche Gelassenheit, man sieht den Mann mit der Nummer 25 weder nach guten noch nach misslungenen Aktionen aus der Haut fahren. Seine Handlungsruhe ist mit Blick auf sein Alter in gewisser Weise schon wieder spektakulär. Seine Lockerheit wandelt auf Beobachtersicht zwar manches Mal nahe an der Grenze zur Sorglosigkeit, dabei zeichnen Sildillia Fokussierung und Konsequenz aus. In nicht einmal zweieinhalb Jahren hat er beispielsweise so gut Deutsch gelernt, dass ein ausführliches Gespräch in dieser Sprache kein Problem ist. Seinen Stil erklärt er so: "Diese Ruhe habe ich schon länger. Ich probiere einfach so ruhig wie möglich zu bleiben, um die beste Lösung im Aufbauspiel zu finden."

Das gelingt ihm bereits oft, und wenn ihm Fehler unterlaufen, kann er diese immer wieder selbst korrigieren. Weil er noch etwas anderes schon seit Jahren in sich trage, was man glücklicherweise in der Konversation nicht unmittelbar spürt, weil dort für gewöhnlich keine Zweikämpfe vorgesehen sind: Seine Aggressivität. "Mir macht es Spaß, zu verteidigen. Ich will immer hart verteidigen, aber positiv und fair", sagt Sildillia, der bisher drei Gelbe Karten in allen Wettbewerben sah und für den es keinen Unterschied macht, ob er innen oder rechts verteidigt.

Kiliann Sildillia. IMAGO/Sportfoto Rudel

"Defensiv ist er mit seiner zupackenden Zweikampfführung und Kopfballstärke eine Bank", urteilt Sportdirektor Klemens Hartenbach. Beide sind sich auch einig, in welchem Bereich der mit solidem Tempo ausgestattete Sildillia den größten Verbesserungsbedarf aufweist. Im Offensivspiel, wo ihm noch eine klare Stärke fehlt.

"Vor allem bei den offensiven Kombinationen und Flanken will ich mich weiter verbessern und mehr Scorerpunkte sammeln", meint Sildillia, der bisher zwei Vorlagen in den 20 Auftritten gesammelt hat. Seine erste beim 4:0-Ligaauftakt in Augsburg, weshalb die Partie zusammen mit dem Europacup-Debüt gegen Qarabag Agdam für ihn zu den speziellsten Momenten zählt.

Damit er diese erleben konnte, musste etwas geschehen, das nicht in seinem Einflussbereich lag. Er drängte sich zwar mit starken Leistungen im Training und bei der zweiten Mannschaft (36 Regionalliga-Einsätze und sieben Tore 20/21; 16 Drittligaspiele, ein Tore 21/22) auf und ein weiteres Jahr in der Pendlerrolle wäre auch Sicht von Hartenbach "schwierig geworden". Letztlich öffnete aber erst Lukas Küblers Muskelfaserriss zu Beginn des Pokalerstrundenspiels in Kaiserslautern die Tür. "Du willst nicht, dass sich dein Teamkollege verletzt, aber manchmal brauchst du Glück im Fußball", sagt Sildillia, der seinen Platz zunächst auch gegen einen wieder fitten Kübler behauptete.

"Wir verstehen uns gut, Kübi ist erfahren"

Bis dieser mit seinem Startelf-Comeback Mitte Oktober anfing, ungeahnte Torjäger-Qualitäten zu entwickeln, mit vier Treffern binnen weniger Wochen seine Ausbeute aus den vorherigen neun Profijahren (drei Tore) überbot. "Das hat vorher keiner so erwartet", sagt Sildillia mit einem Grinsen: "Das passiert so im Fußball, nach einem Tor fallen gleich noch weitere. Das bedeutet für mich noch mehr zu arbeiten und dem Trainer und Kübi zu zeigen, ich bin da."

Zum Ende der bisherigen Saison hatte Kübler ein wenig die Nase vorne, im System mit Dreierkette starteten allerdings auch schon beide zusammen, einer rechts innen, einer als Schienenspieler. "Wir haben einen guten Konkurrenzkampf, der hilft, sich weiterzuentwickeln", findet Sildillia: "Wir verstehen uns gut, Kübi ist erfahren, von ihm kann ich mir auch noch Sachen abschauen, zum Beispiel auch, wie aggressiv er verteidigt."

"Ich denke nicht so viel über die Nationalmannschaft nach"

Sildillia will seinen großen Trumpf noch schlagkräftiger machen. Das könnte ihm auch helfen, seine Nationalmannschaftsbilanz auszubauen. In der U-16-, U-17- und U-18-Auswahl des FFF kam er zum Einsatz, vorherige Saison auch viermal in der U 20. Dort wäre er noch spielberechtigt, die Franzosen können es sich allerdings angesichts des riesigen Talentpools leisten, in der U 20 jeweils immer nur den jüngeren Jahrgang zu berufen. Während Sildillias aktuelle Saisonbilanz sicher für ein Mandat in der deutschen U-21-Auswahl reichen würde, spielen im französischen Team auf seinen Positionen deutlich erfahrenere, bei europäischen Topklubs angestellte Akteure wie Wesley Fofana (FC Chelsea, 39-mal Premier League, 2-mal Champions League) oder Pierre Kalulu (AC Mailand, 57-mal Serie A, 11-mal Champions League).

Sildillia gibt sich daher auch bei diesem Thema entspannt: "Frankreich hat viele gute Spieler, ich denke nicht so viel über die Nationalmannschaft nach. Die U-21-EM in diesem Sommer ist kein spezielles Ziel - aber ich bin immer bereit. Ich konzentriere mich voll auf den Verein, wenn du da gut spielst, kriegst du irgendwann deine Chance und musst sie dann nutzen."

Ein vernünftiger Ansatz. Aktuell hat Sildillia den kleinen Vorteil, dass Kübler von Achillessehnenbeschwerden eingeschränkt wird und die Testspielbühne an diesem Samstagnachmittag in La Linea de la Concepcion gegen den FC Basel (15 Uhr, LIVE! bei kicker) wohl nicht nutzen kann. Aber auch diese Tatsache wird den jungen Franzosen kaum in Aufregung versetzen.