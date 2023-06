Durchstarter im Tief: Streichs Forderungen an Sildillia

Kiliann Sildillia erlebte ein bitteres Ende einer hoch erfreulichen Saison. Christian Streich stellt klare Forderungen an das französische Talent, während für ein Freiburger Eigengewächs ein Umweg ansteht.

Sein Trainer stellt klare Forderungen an ihn: Kiliann Sildillia. IMAGO/Vitalii Kliuiev

Wenn es noch nicht ganz für eine größere Rolle im Freiburger Bundesligateam reicht, greift der SC schon seit vielen Jahren immer wieder gerne auf ein Leihgeschäft zurück, um vor allem junge Profis durch regelmäßige Spielpraxis in anderen Klubs reifen zu lassen. Ob es sie danach im Team von Christian Streich den Durchbruch schaffen, ist eine andere Frage. Beispiele gibt es für beide Varianten.

So profitierte etwa Nationalspieler Nico Schlotterbeck von einem Leihjahr bei Union Berlin und empfahl sich dann durch ein starkes Jahr beim SC für einen 20-Millionen-Euro-Wechsel nach Dortmund. Auch der seit vielen Saisons gesetzte SC-Mittelfeldstratege Nicolas Höfler musste sich zu Beginn seiner Karriere durch zwei durchaus unbequeme Lehrjahre bei Erzgebirge Aue kämpfen.

Falls sich die Freiburger Perspektiven des Spielers auch nach Ablauf der Leihzeit nicht wesentlich verbessert haben, bleibt immer noch ein Verkauf als Option. So blieb 2022 beispielsweise Luca Itter fest in Fürth. Nun steht nach Kimberly Ezekwem (Paderborn) das nächste SC-Talent vor einer externen Weiterbildung. Auch U-20-Nationalspieler und Eigengewächs Robert Wagner wird nach kicker-Informationen zeitnah an einen Zweitligisten verliehen.

Sildillia schaffte es ohne Umwege

Immer wieder gelingt es Freiburger Jungprofis aber auch, ohne Umweg im Streich-Ensemble Fuß zu fassen. Kiliann Sildillia ist so ein Beispiel. Mit Zweikampfstärke und unaufgeregtem Auftreten entwickelte sich der junge Franzose vor allem in der ersten Hälfte der abgelaufenen Saison zum Durchstarter.

"Er wollte unbedingt zum SC, hat eine sehr gute Entwicklung hinter sich und auch gut Deutsch gelernt", blickte Christian Streich Ende Mai auf die jüngste Vergangenheit des Verteidigers zurück, der 2020 vom FC Metz kam und in seiner Premierensaison mit sieben Toren in 36 Einsätzen einen großen Anteil an der Regionalligameisterschaft der Freiburger U 23 hatte.

Von Beginn an trainierte Sildillia auch bei den Profis mit, absolvierte 2021/22 dort seine ersten neun Einsätze und war in der abgelaufenen Spielzeit plötzlich Stammkraft rechts hinten. Positionsrivale Lukas Kübler hatte sich in den ersten Saisonminuten im DFB-Pokal verletzt. "Er hat gute Spiele gemacht, war sehr stabil und ruhig", resümiert Streich vor allem die Phase bis zur WM-Pause, die der SC als Ligazweiter verbrachte.

Streich: "Das schüttelt dich schon ein bisschen hin und her"

Sildillia zeigte nach dem Re-Start noch einige solide Auftritte, dann gab es erste Ausreißer nach unten. Die schmälerten jedoch nicht das attraktive Gesamtpaket des viermaligen U-20-Nationalspielers, das auch anderen Klubs nicht verborgen blieb. Schöne Anerkennung und Herausforderung zugleich. Streich: "Dann kommt Interesse und du bist 20 Jahre alt. Da geht es um Summen, das schüttelt dich schon ein bisschen hin und her."

Der SC gewann den Poker um das Talent, das etwa Leverkusen im Visier hatte, und verkündete Anfang April die Verlängerung des 2024 endenden Erstvertrages. Kurzfristig wirkte sich das nicht positiv auf Sildillias Leistungen aus, in den abschließenden acht Ligaspielen startete er nur noch zweimal, spielte schwach (je kicker-Note 5). Nach dem zweiten Auftritt dieser Art, ausgerechnet im direkten Königsklassenduell bei Union Berlin (2:4), schaffte es Sildillia leistungsbedingt nicht mehr in den 20er Kader an den zwei abschließenden Ligaspieltagen.

Er muss weiter hart an sich arbeiten, sehr hart nach dem Training arbeiten. Christian Streich über Kiliann Sildillia

Ein persönlich bitteres Ende einer insgesamt hocherfreulichen Spielzeit für den 1,86-Meter-Mann. Aber eben auch ein alterstypisches Tief nach einem solchen Höhenflug. "In den letzten Spielen war er nicht mehr so frisch, auch im Training nicht mehr so griffig, nicht mehr so kraftvoll. Das habe ich mit ihm besprochen. Seine enorme Zweikampfstärke, seine Präsenz und seine Körperlichkeit sind seine Identität", berichtete Streich: "Er muss sich darüber definieren, dann wird er fußballerisch besser, weil er Bälle gewinnt und dann weiterspielen kann."

Der Trainer stellt klare Forderungen an Sildillia: "Er muss weiter sehr hart an sich arbeiten, sehr hart nach dem Training arbeiten, eine bis eineinhalb Stunden nachbereiten, aber auch vorbereiten, immer, jeden Tag. Weiterhin Videoarbeit mit uns machen und ja keinen Millimeter nachlassen. Er muss die Signale, die er von uns Trainer kriegt, wahrnehmen und genau richtig einordnen."

Zunächst habe sich Sildillia jedoch die Sommerpause verdient: "Die braucht er, er hat es wirklich super gemacht. Und dann soll er mit 100 Prozent zurückkommen." Die benötige er laut Streich angesichts "der großen Konkurrenz". Im Saisonfinale erwiesen sich die Offensivkräfte Roland Sallai und Noah Weißhaupt als brauchbare Schienenspieler vor einer Dreierkette und innen kämpfen neben dem Top-Duo Matthias Ginter/Philipp Lienhart neben dem ebenso flexiblen Kübler auch Manuel Gulde und Kenneth Schmidt um Einsätze.

Sildillia, so Streich, werde es nur bei voller Ausprägung seiner Stärken wieder schaffen, sich durchzusetzen. Ezekwem und Wagner müssen das nun erstmal in anderen Klubs bewerkstelligen, um danach realistische Chancen beim SC zu haben.