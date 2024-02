"Durchschnittliche Fans hatten kein Problem" - Watzke über Folgen des Investor-Aus'

Nach massiven Protesten wurden die Investorenpläne der DFL ad acta gelegt. Nun äußerte sich Hans-Joachim Watzke dazu - und betonte, dass das Aus vor allem für die kleineren Vereine negative Folgen haben wird.

Hans-Joachim Watzke war ein Unterstützer der DFL-Investorenpläne, daraus hatte der 64-Jährige nie einen Hehl gemacht. Eins seiner wichtigsten Argumente: "Wir benötigen Geld, um als Liga wettbewerbsfähig zu bleiben." Nach dem Aus wird sich dieses die DFL aber nicht von einem Investor holen, so viel ist klar. Allgemein betrachtet Watzke den geplatzten Investoren-Deal als "schlecht für die Liga", das sagte der DFL-Präsidiumssprecher am Dienstag in einer virtuellen Medienrunde, bei der eigentlich nur die Eröffnung eines DFL-Büros in New York angekündigt werden sollte.

Allerdings wurde er dann mit Fragen zum Investoren-Aus konfrontiert. In diesem Zusammenhang verwies er auf eine vermeintlich verpasste Chance. Watzke betonte, dass er "kein Problem" für wirtschaftlich starke Klubs wie den FC Bayern München oder Borussia Dortmund sehe, dafür aber eines "für die anderen Vereine der Liga. Das Geld des Investors wäre perfekt, um der gesamten Bundesliga zum Wachstum zu verhelfen."

Hat sich nur eine lautstarke Minderheit durchgesetzt?

Watzke beklagte, dass sich eine Minderheit mit ihren Protesten durchgesetzt habe. Nur "vielleicht 500 oder 800 im Stadion, die organisierten Fans, sie hatten eine klare Position - keinen Investor". Dieser kleinen Minderheit habe zugleich das Vertrauen in die DFL gefehlt, denn man habe nicht daran geglaubt, dass der Vertrag die zuvor zugesagten "klaren rote Linien" enthalten hätte. Der 64-Jährige meint, dass die "durchschnittlichen Fans kein Problem" mit einem Investor gehabt hätten. "Aber sie haben es niemandem gesagt".

"Als Chef der Bundesliga hatte ich immer das Gefühl, dass die klare Mehrheit der Vereine dafür ist", sagte Watzke, "aber in den vergangenen Wochen hat sich das geändert." Dazu hätten auch die massiven Fan-Proteste in den Stadien geführt, denn Klubs, die im Dezember in einer zweiten Wahl noch für Verhandlungen mit einem Investor gestimmt hätten, hätten kalte Füße bekommen.

Ohnehin seien Investoren in Deutschland ein kniffliges Thema, wie Watzke erklärte. "Die Deutschen sind traditionell, vielleicht sogar ein bisschen altmodisch. In Deutschland ist Investor vielleicht nicht das beste Wort", sagte er und meinte zudem ein "Problem in der deutschen Gesellschaft" erkannt zu haben. Zu jeder "Idee, die man der Öffentlichkeit präsentiert, sagt die Öffentlichkeit: nicht gut".

