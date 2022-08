"Durchschlagskraft fehlt": Saarbrücken kreiert kaum Chancen

Der 1. FC Saarbrücken ist gut in die Saison gestartet und musste noch keinen Gegentreffer hinnehmen. Die Offensive tat sich in den vergangenen Spielen aber schwer, Chancen zu erspielen.

Null Gegentore, elf Punkte und Rang vier: Der 1. FC Saarbrücken startete gut in die neue Spielzeit - doch nach dem torlosen Remis im Heimspiel gegen Aue schwang bei den Saarbrückern auch ein wenig Enttäuschung mit: "Ich kann es nicht verhehlen, dass ich damit geliebäugelt habe, den guten Saisonstart perfekt zu machen", so FCS-Trainer Uwe Koschinat auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Drei von vier Treffern nach Standards

Beim Blick auf die Statistik wird die Ursache des "nicht perfekten" Saisonstarts sofort deutlich. Während die Defensive um Bjarne Thoelke (kicker-Notenschnitt: 2,25) und Torhüter Daniel Batz (2,30) bisher eine starke Saison spielt, bleibt die Offensive hinter den Erwartungen zurück: Erst vier Treffer erzielten die Saarländer in fünf Partien. Drei davon nach Standards: zwei Elfmeter und ein Eckball. Zu ungefährlich für ein Team, welches um den Aufstieg mitspielen möchte. "Wir waren immer wieder in ordentlichen Ausgangssituationen, aber uns hat am Ende jegliche Durchschlagskraft gefehlt", stellte der Coach nach dem zweiten torlosen Remis in Folge fest.

Dabei verfügt der Tabellenvierte im Angriff über großes Potenzial: Doch bislang zeigten Spieler wie Marvin Cuni oder Sebastian Jacob eher mäßige Leistungen. Da Adriano Grimaldi nach seiner Verletzung erstmal nur als Joker agiert, fehlt dem Drittligisten gegen tiefstehende Gegner ein Zielspieler für lange Bälle. Einer der Gründe, warum die Koschinat-Elf sich gegen defensiv eingestellte Gegner schwertut: "Wir müssen das analysieren, um uns auch gegen defensivstarke Mannschaften Torchancen rauszuspielen", erkannte auch Batz.

Dieses Defizit gilt es nun aufzuarbeiten, um wieder mehr Torgefahr auszustrahlen. Besser machen können sie es am Samstag (14 Uhr) im Gastspiel beim VfL Osnabrück. Dort soll dann wieder nur die Null bei den Gegentoren stehen.