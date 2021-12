Durchkreuzt Nmechas Verletzung Weghorsts Wechselpläne?

Wolfsburgs Lukas Nmecha droht dem VfL Wolfsburg sehr lange zu fehlen. Das macht den vermeintlich wechselwilligen Wout Weghorst ganz besonders wichtig.

Es ist ein Foto, das die Sorgen der Wolfsburger Anhänger noch ein bisschen größer werden lassen muss. Gepostet von Lukas Nmecha aus dem Krankenbett, sein rechter Fuß in einem Spezialschuh steckend. "Road to recovery starts now", schrieb der Stürmer bei Instagram - der Weg zur Genesung beginnt. Nmecha musste operiert werden, nach kicker-Informationen hat sich der 23-Jährige am vergangenen Dienstag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:3) eine Fraktur zugezogen. Der VfL Wolfsburg berichtet von einer "schweren Knöchelverletzung". Klar ist: Zu Rückrundenbeginn wird der Torjäger, mit acht Pflichtspieltreffern Wolfsburgs bester Schütze der Hinserie, nicht zurück sein, vielmehr droht ein sehr langer Ausfall.

Wolfsburger Abhängigkeit von Weghorst ist durch Nmechas Ausfall deutlich größer geworden

Was Auswirkungen hat auf die Personalie Wout Weghorst. Sollte der Niederländer, der gerade erst seine Berateragentur gewechselt hat, tatsächlich einen Wintertransfer im Kopf haben, dürfte sich dieser nun noch komplizierter gestalten. Denn: Die Wolfsburger Abhängigkeit von seinem Torjäger der vergangenen drei Spielzeiten ist durch den Nmecha-Ausfall auf einen Schlag wieder deutlich größer geworden. Weghorst spielte zwar eine unbefriedigende Hinrunde, traf wie sein Offensivpartner in der Liga sechsmal, ist aber in der Wolfsburger Abteilung Attacke der letzte verbliebene Akteur mit Torgefahr. Die restlichen fünf Ligatreffer, die nicht Weghorst oder Nmecha erzielt haben, verteilen sich auf Ridle Baku (2), Maximilian Arnold, Jerome Roussillon und Luca Waldschmidt (jeweils 1).

Die Last des Toreschießens liegt in der Rückrunde wieder verstärkt auf den Schultern von Weghorst, der parallel jedoch seine Zukunftsplanung fernab des VfL vorantreibt. Eine gefährliche Konstellation, die den Klub womöglich zum Handeln zwingt auf dem Transfermarkt. Sollte Nmecha, bei dem der VfL eine dehnbare Ausfallzeit von "mehreren Wochen" angibt, einen Großteil der Rückrunde verpassen, sieht es in der Offensive dünn aus. Daniel Ginczek und Admir Mehmedi spielen praktisch keine Rolle mehr, Bartosz Bialek kehrt gerade erst nach einem Kreuzbandriss zurück, Dodi Lukebakio agiert arg leistungsschwankend, gleiches gilt für Waldschmidt und Maximilian Philipp. Keine guten Aussichten im Abstiegskampf.