"Durchgangsstation" auf dem Vormarsch: Hasenhüttl erklärt Southamptons Weg

Bereits im vierten Jahr betreut Ralph Hasenhüttl Premier-League-Klub FC Southampton. Dass diese Symbiose schon so lange und immer besser funktioniert, hat Gründe. Am Samstag kommt es zu einem besonderen Wiedersehen.

Wer angekommen ist, kann auch mal die Füße hochlegen. Während auf der Insel am sogenannten "Deadline Day" vielerorts wieder die Hölle los war, "wollte und brauchte ich nicht", verrät Ralph Hasenhüttl im großen kicker-Interview (Montagausgabe). Last-Minute-Transfers: Fehlanzeige. "Weil wir einen sehr großen und ausgeglichenen Kader haben."

Dann scheint er beim FC Southampton also wirklich angekommen zu sein, der Mann, der zuvor nie länger als zweieinhalb Jahre bei einem Verein geblieben war - in Unterhaching, Aalen, Ingolstadt und Leipzig. Doch England ist etwas anderes.

Vom "Mutterland des Fußballs", von der "vielleicht besten Liga der Welt", in der er sehr viel gelernt habe, schwärmt Hasenhüttl wie sein einstiger Weggefährte Ralf Rangnick, auf dessen Manchester United er am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft. Im Old Trafford, dem Theater der Träume. In der Premier League sind ihre Träume in Erfüllung gegangen, das eint die einstigen Protagonisten von RB Leipzig.

Dass ihr Sturmtalent die Saints wieder verlässt, ist längst eingeplant

Von seinen Erfahrungen in Sachsen profitiert Hasenhüttl im vierten Jahr bei den Saints, die sich nicht anmaßen, einen Platz unter den ersten Sechs als Ziel auszurufen. "Talentierte Spieler sollen so entwickelt werden, dass die besten von ihnen künftig ihren Weg zu uns finden" - auch wenn "wir für viele Spieler nicht das Ende der Fahnenstange sind".

Dieses Modell kenne der Cheftrainer bereits aus Leipzig, und in Southampton ist es inzwischen so sehr in Fleisch, Blut und Entwicklungsprozess übergegangen, dass Torgarant Danny Ings (Abgang nach Aston Villa) durch den 20-jährigen Leih-Stürmer Armando Broja ersetzt wurde. Den sein Klub Chelsea zwar nicht verkaufen will - dann folgt auf Broja aber eben der nächste. "Das ist die Art Spielertyp, die wir anlocken wollen", sagt Hasenhüttl.

Ralf und Ralph: Rangnick (li.) und Hasenhüttl zu Leipziger Zeiten. imago/Team 2

Und weil "es sich in der Premier League rumgesprochen hat, dass junge Spieler hier schnell Spielpraxis sammeln können", und Hasenhüttl "kein Problem" damit hat, "Durchgangsstation" zu sein, entsteht bei den Saints eine Konstanz, die er so noch nicht kannte. Die die "leidensfähigen" Fans als "ehrlichen und bodenständigen Weg" anerkennen und die auch durch den Besitzerwechsel nicht ins Wanken geraten ist.

Zu Jahresbeginn wurde Southampton, vom internationalen Geschäft ähnlich weit entfernt wie von der Abstiegszone, von einer Investmentgruppe um TV-Mogul Dragan Solak übernommen. Der Traditionsklub ist nun also in serbischer statt chinesischer Hand, großartige Auswirkungen hat das auf das sportliche Tagesgeschäft aber nicht.

"Ich habe vom ersten Moment an ein sehr vertrauensvolles Feedback bekommen, dass ich mit ein Grund war, warum sie den Verein übernommen haben", schwärmt Hasenhüttl. Solak bezeichnete den Österreicher im "Guardian" als "echt smart": "Ich mag ihn sehr", so der Serbe. "Mit der wachsenden Unterstützung, die wir ihm und seiner Mannschaft geben, kann er sie hoffentlich in ein echtes Top-Ten-Team entwickeln."

Seit Jahren weiß Hasenhüttl zudem besonders den Rückhalt von Chairman Martin Semmens zu schätzen. Vor allem angesichts der durchschnittlichen Verweildauer eines Trainers im modernen Fußballbusiness.

Es gab Phasen, in denen es richtig schwer war, mit mir da durchzugehen. Ralph Hasenhüttl

"Ich habe einen Verein gefunden, der mir ungeachtet aller Rückschläge extrem viel Vertrauen entgegengebracht hat. Es gab einige Phasen, in denen es richtig schwer war, mit mir da durchzugehen, denken wir nur an das 0:9 gegen Leicester." Deshalb habe er der Vertragsverlängerung bis 2024 "sofort zugestimmt", sagt Hasenhüttl. Dann wären es fünfeinhalb Jahre beim selben Verein.

Hodgson als abschreckendes Beispiel

Und doch deutet der 54-Jährige in der Woche des Duells mit Rangnick und Manchester United, gegen das er vor ziemlich genau einem Jahr übrigens ebenfalls mit 0:9 verloren hat, wiederholt ein Ende der harmonischen Konstanz an. 2024 will Hasenhüttl als Trainer aufhören, des "hohen Energieaufwands" wegen. Und weil er auch noch andere Dinge erleben wolle - "und nicht wie Roy Hodgson noch mit 74 auf der Bank sitzen. Ganz sicher nicht."