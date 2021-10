Durchatmen beim BVB - Bafounta als neues Gesicht

Die Länderspielpause kommt Borussia Dortmund gerade recht, in den vergangenen Wochen gingen gleich mehrere Spieler auf dem Zahnfleisch. Das ist auch bei den Abstellungen zu bemerken.

Im Normalfall ist in den rund zwei Wochen der Länderspielabstellungen nicht viel los in Dortmund-Brackel, wo das Trainingsgelände der Borussia steht. Rund 20 Spieler des Dortmunder Kaders stehen zumindest in den erweiterten Kadern ihrer A- oder U-Nationalteams, wenn sie denn fit sind.

In der aktuellen Abstellungsperiode sind aber "nur" neun Profis auf Reisen gegangen, neben den Junioren-Auswahlspielern Yousouffa Moukoko und Luca Unbehaun sind das Marco Reus (Deutschland), Manuel Akanji (Schweiz), Axel Witsel und Thorgan Hazard (Belgien), Raphael Guerreiro (Portugal), Donyell Malen (Niederlande) und Marin Pongracic (Kroatien).

Die Zahl der Absagen ist auffällig hoch: Mats Hummels wurde ebenso wie die angeschlagenen oder gerade erst zurückgekehrten Mahmoud Dahoud und Emre Can nicht in die DFB-Auswahl berufen, Dauerbrenner Jude Bellingham bekam eine Pause von der englischen Nationalmannschaft zugesprochen, Giovanni Reyna ist nach seiner Muskelverletzung aus dem letzten Einsatz für das US-Team noch nicht wieder ins Training eingestiegen. Und zuletzt wurde auch bei Erling Haaland, Thomas Meunier und Gregor Kobel einvernehmlich entschieden, dass sie nicht für ihre Heimatländer auflaufen werden.

Dem BVB kann dieses kleine Durchatmen bis zum Testspiel gegen den SC Paderborn am Donnerstag nur guttun, gerade nach den vergangenen Wochen und der für viele Profis nur unzureichenden Vorbereitung. Meunier lief zuletzt mit einer offenen Wunde am Knie und einem angeschwollenen Zeh auf, Kobel mit einer Sehnenansatzreizung im Knie, Hummels hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme an der Patellasehne zu kämpfen und Haaland fiel zuletzt drei Spiele mit einer Oberschenkelblessur nach einem Trainingsunfall aus.

Wolf und Can trainieren mit der Mannschaft - Bafounta als neues Gesicht

So standen alle vier ebenso wie Bellingham auch am Dienstag bei der ersten Einheit der Woche nicht auf dem Platz. Dafür konnte Trainer Marco Rose Stürmer Steffen Tigges nach dessen Muskelverletzung wieder begrüßen, auch der gegen den FC Augsburg angeschlagen ausgewechselte Marius Wolf und Can trainierten mit der Mannschaft. Und ein ganz neues Gesicht traf der Coach auch: Kamal Bafounta, vor drei Jahren als 16-Jähriger aus der Jugend des FC Nantes verpflichtet, hat sich nach einer schweren Knieverletzung über Spiele in der U 19 und einem Kurzeinsatz in der U 23 für die Profis angeboten.