Durch Spiel gegen Hannover: Teroddes Vertrag automatisch verlängert

Schöner könnte der Samstag für die Knappen-Fans kaum sein. Erst holte Schalke 04 einen Dreier gegen Hannover, dann gab der Verein die automatische Verlängerung von Simon Terodde bekannt.

Stürmt auch in der kommenden Saison für Schalke 04: Simon Terodde. IMAGO/RHR-Foto

"Simon hat von Anfang an gezeigt, wie wichtig er für den FC Schalke 04 ist. Das gilt nicht nur für seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch für sein Vorangehen innerhalb der Kabine", zeigt sich Sportdirektor Rouven Schröder in der Pressemitteilung erfreut ob der Verlängerung.

Der dreimalige Torschützenkönig in Liga zwei war vor der Spielzeit aus Hamburg zu den Knappen gewechselt und knipste in dieser Spielzeit in 23 Partien bereits 19-mal, zudem bereitete er schon drei Treffer vor.

"Sind noch lange nicht am Ziel angekommen"

"Ich habe schon häufiger betont, dass ich gerne länger für den Verein spielen möchte. Schalke 04 ist ein besonderer Klub. Dass sich mein Vertrag nun verlängert hat, freut mich daher sehr. Ich habe viel vor mit dem Team - wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen", so Terodde selbst.

Aktuell - nach dem 2:1 gegen Hannover - steht Terodde an der Spitze der Torjägerliste der 2. Bundesliga. Gut möglich, dass er sich also in diesem Jahr seine vierte "Kanone" im Unterhaus holt.