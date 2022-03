Durants glückloses Comeback - Mavs schicken Warriors weiter ins Tief

Kevin Durant spielt wieder Basketball, die Brooklyn Nets können dennoch nicht gewinnen. Bestens in Schuss ist weiterhin Luka Doncic, die Lakers sind es nicht. Die NBA am Freitagmorgen.

21 Spiele mussten die Brooklyn Nets ohne ihren Protagonisten bestreiten. In dieser Zeit kassierte das Team aus dem "Big Apple" viele Niederlagen und verlor James Harden an die Philadelphia 76ers. Jetzt ist Kevin Durant wieder an Bord, zum Sieg hat es für die ambitionierte Franchise gegen Ost-Spitzenreiter Miami Heat allerdings nicht gereicht. Trotz 31 Punkten des All-Stars stand schlussendlich ein 107:113 auf dem Videowürfel - auch, weil Durant in der Crunchtime die Bälle nicht unterbrachte.

Adebayo lässt wenig liegen

Mit nun schon 32 Niederlagen auf dem Konto müssen sich die Nets allmählich nach der Decke strecken, sonst droht eine unangenehm lange Sommerpause. Die Heat (42:22), für die Bam Adebayo glänzend aufspielte (12/15 aus dem Feld, 30 Punkte, elf Rebounds), bauten durch den Sieg dagegen ihre Spitzenposition in der Eastern Conference vor den Chicago Bulls (39:24) aus, die zuvor 124:130 gegen die Atlanta Hakws verloren hatten.

Die Boston Celtics kletterten durch einen 120:107-Heimsieg gegen die Memphis Grizzlies (Ja Morant mit 38) auf Rang fünf der Eastern Conference. Jayson Tatum kam an seinem 24. Geburtstag auf satte 37 Zähler und hatte mit 21 Punkten ein besonders starkes Schlussviertel. Daniel Theis steuerte von der Bank kommend sechs Punkte und sechs Rebounds bei zum Sieg. Weil die siebtplatzierten Toronto Raptors ihr Heimspiel gegen die Detroit Pistons 106:108 verloren, sind die Chancen der Celtics auf die direkte Teilnahme an den Play-offs weiter gestiegen.

Kleber fehlt verletzt - Doncic besser als die "Splash Brothers"

Noch ein Blick in den Westen: Dort unterstrichen die Dallas Mavericks (38:25) mit ihrem dritten Sieg in Serie die Ambitionen, zumal der Gegner Golden State Warriors hieß - und nach nun schon drei Pleiten in Reihe im Formtief steckt (43:20). Ohne Maxi Kleber (Knöchelverletzung) auf dem Court überragte einmal mehr Luka Doncic mit 41 Punkten, zehn Rebounds und neun Vorlagen. Die "Splash Brothers" auf der Gegenseite hatten gemeinsam nicht so viele Punkte wie der Slowene (Curry 21, Thompson 16).

Der freie Fall der Los Angeles Lakers hielt im Stadtduell mit den Clippers an - 111:132! Reggie Jackson führte beim Sieger den Box Score an (36), Isaiah Hartenstein, der sich als Center einen festen Platz in der Rotation erkämpft hat, überzeugte mit zwölf Punkten bei hoher Wurfquote (6/7) sowie je fünf Rebounds und Assists. LeBron James sammelte unterdessen 26 Zähler für die Lakers (27:35), die keines der vier Spiele gegen den Lokalrivalen gewinnen konnten.