Durant und Doncic verletzt - Bulls überraschen in Denver

Die Phoenix Suns und die Dallas Mavericks machen sich Sorgen um ihre Superstars, die einen gewannen, die anderen nicht. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Schreckmoment in der Aufwärmphase des Duells zwischen den Phoenix Suns und den Oklahoma City Thunder. Kevin Durant, vor Wochen aus Brooklyn geholter Superstar und Hoffnungsträger, knickte beim Korbleger um und ging unter Schmerzen zu Boden. Das mit Vorfreude erwartete Heimdebüt des 34-Jährigen fand somit nicht statt.

Devin Booker führte die Suns dennoch mit 44 Punkten - Tagesbestwert in der Liga - zum ungefährdeten 132:101 gegen die Thunder, deren Starting Five gerade einmal 31 Punkte sammeln konnte. Phoenix (37:29) ist durch den vierten Sieg in Serie Vierter im engen Westen, OKC (31:35) rangiert als Elfter hauchzart unter den begehrten Top 10.

Doncic humpelt vom Feld

Einen Rückschlag erlitt auch Luka Doncic, dessen Mavericks zudem das wichtige Spiel bei den New Orleans Pelicans mit 106:113 in den Sand setzten und weiter instabil bleiben wie die Oberschenkelmuskulatur des Slowenen (15 Punkte). Mit 34:33-Siegen belegt Dallas derzeit nur noch Platz acht der Conference, die Pelicans, die mit Brandon Ingram ebenfalls einen Top-Mann verletzt verloren, lauern als Zehnter (32:34) gleichauf mit den Los Angeles Lakers dahinter.

Doncic, der seine abermalige Verletzung als "verrückt" bezeichnet, wird nun eingehender untersucht. Kyrie Irving konnte die Niederlage mit 27 Punkten nicht verhindern, weil C.J. McCollum in der Crunchtime die Zügel anzog (32 Zähler). Maxi Kleber pausierte wegen Belastungssteuerung.

Unerwarteter Spielausgang in Denver

Keine Sorgen machen müssen sich die Denver Nuggets bezüglich einer Play-off-Teilnahme. Und das trotz des unerwarteten 96:117 zu Hause gegen die Chicago Bulls, für die Zach LaVine (29 Punkte) und Nikola Vucevic (25/15) die Erfolgsgaranten waren. Denver ist nach wie vor souveräner Erster im Westen (46:20), die Bulls konnten den Sieg (30:36) als Elfter im Osten bestens gebrauchen und rückten näher an die zehntplatzierten Washington Wizards heran (120:122 gegen die Atlanta Hawks). Primus im Osten sind die Milwaukee Bucks (47:18), wobei die Boston Celtics durch ein 115:93 über Portland näher heranrücken konnten (46:21).