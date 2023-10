Durant kündigt Olympia-Teilnahme an

NBA-Star Kevin Durant von den Phoenix Suns will im kommenden Jahr in Paris bei den Olympischen Spielen dabei sein.

Hat seine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris angekündigt: Kevin Durant. IMAGO/USA TODAY Network

Der 35 Jahre alte Basketball-Ausnahmespieler gewann bereits dreimal Olympia-Gold, zuletzt hatte er das US-Team in Tokio zum Triumph geführt. "Ich werde bei Olympia spielen nächstes Jahr", kündigte Durant nun beim Medientag der Phoenix Suns am Montag an. Er wird aller Voraussicht nach nicht der einzige Topstar sein, der in Paris im kommenden Jahr an den Start geht.

Bereits vor einigen Wochen hatte "The Athletic" berichtet, dass LeBron James selbiges vor hat. Laut dem Bericht soll James selber bereits Stephen Curry, seinen Teamkollegen Anthony Davis und eben jenen Durant diesbezüglich angesprochen haben. Bei Durant gibt es nun dessen offizielle Bestätigung.

Auf die Weltmeisterschaft in diesem Sommer auf den Philippinen hatte Durant wie die meisten NBA-Stars verzichtet. Die USA mussten sich im Halbfinale dem späteren Weltmeister Deutschland geschlagen geben und wurden am Ende sogar nur Vierter.

Dennoch werden die USA auch bei den Olympischen Spielen wieder als absoluter Topfavorit ins Turnier gehen - unabhängig vom Kader. Seit 1992 dürfen NBA-Spieler an der Olympiade teilnehmen. Bis auf 2004, als "Team USA" samt LeBron James, Tim Duncan und Allen Iverson lediglich Bronze holte, haben die Athleten aus den Vereinigten Staaten jedes Mal Gold geholt.