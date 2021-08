Durant führt USA gegen Spanien ins Halbfinale

Gold-Anwärter USA steht im Halbfinale des olympischen Basketball-Turniers. Kevin Durant führte die NBA-Stars zu einem 95:81 über die spanische Auswahl.

Die US-Basketballer haben einen wichtigen Schritt zum vierten Olympiasieg nacheinander gemacht. Der Gold-Favorit um Superstar Kevin Durant setzte sich am Dienstag im Viertelfinale gegen Weltmeister Spanien klar mit 95:81 (43:43) durch und steht im Halbfinale. Für die Mannschaft von Trainer Gregg Popovich war Durant mit 29 Punkten auch erfolgreichster Werfer. Für die Spanier, die bereits bei Olympia 2016 im Halbfinale an den USA gescheitert waren, traf Point Guard Ricky Rubio (38) in Saitama am sichersten.

Die US-Amerikaner hatten 2008, 2012 und 2016 jeweils Gold gewonnen. Allerdings tritt der Weltranglistenerste nicht in Bestbesetzung an und muss in Japan auf Größen wie LeBron James verzichten. In der Vorrunde hatte es nach zuvor schon holprigen Leistungen in der Vorbereitungsphase (z.B. Niederlage gegen Nigeria) zum Auftakt eine Niederlage gegen Frankreich gesetzt. Es war die erste Pleite für die USA bei Olympia seit 2004. Spanien hatte vor fünf Jahren in Rio die Bronzemedaille gewonnen.

Gegen Australien oder Argentinien

Die USA treffen am Donnerstag im Halbfinale auf den Sieger der Begegnung zwischen Australien und Argentinien. Für die Runde der besten Vier qualifizierte sich zudem Slowenien durch ein 94:70 gegen Deutschland. Der Europameister um Luka Doncic spielt gegen Italien oder Frankreich.