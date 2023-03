Durant beim Einstand erfolgreich - Schröder läuft heiß

Dennis Schröder hat die Los Angeles Lakers in Abwesenheit der Stars zu einem wichtigen Sieg geführt, Kevin Durant ein erfolgreiches Debüt im Suns-Trikot gefeiert. Kurios war das Ende in Chicago. Die NBA am Donnerstagmorgen.

23 Punkte im ersten Spiel. Kevin Durant war eine der tragenden Säulen beim 105:91 der Phoenix Suns gegen die zuvor fünf Spiele in Serie unbesiegten Charlotte Hornets. Erstmals spielte Phoenix mit dem Star-Quartett Durant, DeAndre Ayton, Devin Booker (37 Punkte) und Chris Paul. Der Neuzugang aus Brooklyn hatte zuletzt Knieprobleme auskurieren müssen und konnte deswegen seit dem Wechsel Anfang Februar noch nicht für die Suns auflaufen. "Alle da draußen haben sich große Mühe gegeben, dass ich mich wohl fühle", sagte Durant. Sein neues Team steht nach dem Sieg bei 34:29 auf Platz vier der Western Conference.

26 Schröder-Punkte

Ohne die verletzten Protagonisten LeBron James, Anthony Davis und Rückkehrer D'Angelo Russell rückte andernorts derweil Dennis Schröder in den Fokus. Der deutsche Point Guard führte seine Farben zum wichtigen 123:117 bei den Oklahoma City Thunder, die auf den erkrankten Jungstar Shai Gilgeous-Alexander verzichten mussten.

Nach Steigerung in Spielhälfte zwei sowie unter dem Strich 26 Punkten und sechs Assists Schröders stand am Ende der 30. Saisonsieg der Lakers, die aber weiterhin knapp unterhalt der Top 10 im Westen rangieren.

Brunson hält Brooklyn in Schach

Im New Yorker Stadtduell holten die Knicks einen deutlichen 142:118-Erfolg über die Brooklyn Nets, die nun vier Spiele in Serie in den Sand gesetzt haben. Center Isaiah Hartenstein kam auf acht Punkte, acht Rebounds und drei Vorlagen für die Knicks, die in Jalen Brunson (39 Punkte) ihren Matchwinner hatten und klar auf Play-off-Kurs navigieren (37:27, Fünfter im Osten).

An der Spitze bauten die Milwaukee Bucks ihre Serie auf nun 16 Siege aus und gewannen auch bei den Orlando Magic. Beim 139:117 war Star-Center Giannis Antetokounmpo mit 31 Zählern für die Bucks der beste Werfer, Cole Anthony kam auf 28 Punkte für Orlando. Franz Wagner verbuchte 18 Punkte, sein Bruder Moritz traf nur einen seiner drei Würfe und blieb bei zwei Zählern stecken.

Tatum und Mitchell im Scheibenschießen

Durch ein 117:113 im Spitzenspiel gegen die Cleveland Cavaliers blieben die Boston Celtics den Bucks auf den Fersen. Jayson Tatum (41) hatte im Scheibenschießen mit Donovan Mitchell (44) letztlich als Sieger die Nase vorn. Beide Teams stehen bei 45 Siegen, die Celtics haben mit 18 Niederlagen eine Partie mehr verloren.

Ein kurioses Ende nahm schließlich das Duell der Chicago Bulls mit den Detroit Pistons. Die heimischen Pistons nahmen in der Crunchtime durch ihren Rookie Jaden Ivey eine Timeout. Das Dumme daran: Sie hatten keine mehr übrig. Die Bulls bekamen einen Freiwurf zugesprochen und den Ballbesitz - und siegten letztlich in Motor City knapp mit 117:115. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Bulls-Star DeMar DeRozan.