Dunst leitet Frankfurt-Sieg in Freiburg ein

Eintracht-Legionärin Barbara Dunst bringt die Frankfurterinnen beim Auswärtsspiel in Freiburg auf die Siegerstraße.

Eintracht Frankfurt hat auch dank einer starken Barbara Dunst in der deutschen Frauen-Bundesliga den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die ÖFB-Teamspielerin leitete den klaren 4:0-Erfolg beim SC Freiburg am Samstag mit ihrem Treffer in der 23. Minute ein. Die 26-Jährige schob sich mit ihrem vierten Saisontor in der Liga-Schützenliste als beste Österreicherin in die Top ten, in Pflichtspielen hat sie nun schon achtmal getroffen.

Die Steirerin trat alle Standardsituation und prägte im zentralen Mittelfeld das Spiel der Gäste. Beim Tor ließ sie zwei Freiburgerinnen alt aussehen, ehe sie abschloss. Abwehrspielerin Virginia Kirchberger wurde erst in der 83. Minute eingetauscht, Außenverteidigerin Verena Hanshaw wurde für das Champions-League-Rückspiel gegen Benfica Lissabon am Donnerstag geschont. Dort wollen sich die Deutschen für das Auswärts-0:1 vom Mittwoch revanchieren.

Frankfurt blieb dem Liga-Topduo Bayern München (23) und VfL Wolfsburg (22), die erst am Sonntag und Montag spielen, auf den Fersen und hielt mit 20 Zählern Rang drei vor der SGS Essen (17), die mit Lilli Purtscheller (bis zur 68.) beim 1. FC Köln mit 1:0 gewann. Freiburg, wo Annabel Schasching durchspielte und Lisa Kolb bis zur 74. Minute im Einsatz war, ist Achter (12).