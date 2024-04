Dunk-König Griffin beendet seine Karriere

Blake Griffin stand in der NBA für Spektakel, seine krachenden Dunks werden auf ewig in Erinnerung bleiben. Nun hat sich der 35-Jährige dazu entschieden, seine Karriere zu beenden.

"Ich habe mir nie ausgemalt, dass ich derjenige bin, der einen Brief im Rahmen seines Rücktritts schreibt", teilte Blake Griffin über die sozialen Medien mit und machte dann genau das. "Als ich meine Karriere rückblickend betrachtet habe, gab es eine Sache, die immer wieder kam und diese eine Sache wollte ich zum Ausdruck bringen: Dankbarkeit."

Der Power Forward bedankte sich in jenem Schreiben für jeden einzelnen Moment seiner Karriere. Nicht nur die guten, auch die weniger guten. "Ich bin ebenso dankbar für die nicht so guten Zeiten, die Niederlagen, die Verletzungen, die vielen Untersuchungen", so Griffin, der sich bei vielen Weggefährten, Freunden und natürlich seiner Familie bedankte.

Griffin wurde im NBA-Draft 2009 an erster Stelle von den Los Angeles Clippers ausgewählt. Bei jenem Verein verbrachte er die beste und zugleich längste Zeit seiner Karriere (von 2009 bis 2018). Die Zeit bei den Clips fing allerdings alles andere als gut an, denn der neue Mann brach sich in der Vorbereitung die Kniescheibe und fiel die komplette Saison aus.

In der Spielzeit 2010/11 startete Griffin dann richtig durch, machte alle 82 Spiele und erzielte im Schnitt 22,5 Punkte. In seiner Zeit bei den Clippers lag sein Saisonschnitt an Punkten nur einmal unter 20 (18 Zähler in der Saison 2012/13). Ein Titel war dem sechsmaligen Allstar leider nicht vergönnt, allerdings war er ein Spieler, für dessen spektakuläre Art und Weise zu spielen die Fans in die Halle kamen.

Slam-Dunk-Champion im Jahr 2011

Mit seinen Dunks und energiegeladenen Aktionen wusste der Power Forward die Fans in LA zu entzücken. Zusammen mit Chris Paul harmonierte er hervorragend, nur der ganz große Wurf blieb dem Duo verwehrt. Immerhin konnte sich der heute 35-Jährige 2011 zum Slam-Dunk-Champion krönen. Ein zugeben schwacher Trost, allerdings auch ein Zeichen für seine große Qualität beim Dunking.

2018 beendete Griffin seine Zeit bei den Clippers und zog weiter nach Detroit, 2021 ging es nach Brooklyn zu den Nets. In der Saison 2022/23 stand der Big Man bei den Celtics unter Vertrag, machte aber nur 41 Spiele. Der Körper machte, wie so oft in seiner Karriere nicht richtig mit. Immer wieder wurde der hochtalentierte Basketballer von Verletzungen zurückgeworfen. Nun ist also Schluss und Griffin, der zuletzt keinen Verein hatte, beendete seinen Brief mit einem kleinen Scherz: "Der Basketball hat mir so viel im Leben gegeben. Am Ende kommen nun die obligatorischen Worte, dass ich mich auf das nächste Kapitel freue. Ich mache nur Spaß, ich bin fertig ..."