Dumans Doppelglück und Weinzierls Wunsch

Lange Zeit sah es am Mittwochabend für den 1. FC Nürnberg nach der dritten 0:1-Niederlage in Folge aus. Die Nachspielzeit im DFB-Pokal-Achtelfinalspiel lief bereits, doch dann änderte sich alles.

"Ich finde, dass wir schon in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben und dann durch die erste Chance von Fortuna Düsseldorf einen Gegentreffer hinnehmen müssen", meinte Club-Coach Markus Weinzierl nach dem denkwürdigen 5:3-Sieg im Elfmeterschießen, der durchaus Erinnerungen weckte an den Triumphzug zum Pokalsieg von 2007, als die Nürnberger auf dem Weg zum Titel in Berlin zweimal ins Elfmeterschießen hatten gehen müssen. Darunter auch im Achtelfinale (2:1 i.E. gegen Unterhaching).

"Wir haben uns gewehrt und sind in der letzten Minute zurückgekommen", schob Weinzierl nach und spielte damit auf den späten Ausgleich des eingewechselten Taylan Duman an, der bei seinem Treffer auch etwas Glück gehabt hatte, weil mit Christoph Klarer ("Ich spüre den Ball noch am Ohr") ein Düsseldorfer noch entscheidend abgefälschte. Ein FCN-Tor hatte zu diesem Zeitpunkt nicht in der Luft gelegen.

Duman und der Trainingsrückstand

Duman, der in Moers unweit von Düsseldorf geboren wurde und von 2012 bis 2019 sieben Jahre - beginnend im Nachwuchs - in Diensten der Fortuna gestanden hatte, hätte eigentlich gar nicht so lange spielen sollen: "Er ist eigentlich noch nicht soweit, er hat noch Trainingsrückstand. Aber er hat es gut gemacht", befand Weinzierl.

Warum er den 25-jährigen Offensivakteur dennoch in der 72. Minute gebracht hatte? "Seine positive Art, er hat jeden Tag wirklich Spaß und gibt Vollgas. Ich wusste ja, dass er ein Spiel mit einer Aktion entscheiden kann", so Weinzierl. "Wenn du nach so einer Verletzung zurückkommst, willst du einfach auf dem Platz stehen und hast positive Energie. Die hat er heute der Mannschaft gegeben und den Ausgleich erzielt."

"Wahrscheinlich hatte er Puls 240"

Auch im Elfmeterschießen trat Duman schließlich an - und war erneut ein wenig mit Fortuna im Bunde. Denn nachdem der 25-Jährige mit seinem ersten Versuch an Florian Kastenmeier gescheitert war, ließ Referee Matthias Jöllenbeck den Elfmeter wiederholen, weil der F95-Keeper bei der Ausführung nicht mehr auf der Torlinie gestanden hatte. "Wahrscheinlich hatte er Puls 240, am Ende war es auch Glück. Aber das brauchst du im Pokal, damit du weiterkommst", meinte Weinzierl über Dumans im zweiten Versuch verwandelten Elfmeter.

Dabei sei schon die Auswahl der Elfmeterschützen allein aus witterungsbedingten Gründen gar nicht so einfach gewesen, sagte der 48-Jährige: "Erst einmal hat es mich so gefroren, dass ich gar nicht schreiben konnte und konnte das dann erst einmal gar nicht mehr entziffern. Es wurde dann aber schnell klar: Felix Lohkemper hat abgewunken, er hat Adduktorenprobleme. Lino Tempelmann war auch nicht so begeistert, aber wir haben die Richtigen gefunden."

Weinzierl hofft auf neues Selbstvertrauen

Die plötzliche Wende gegen Düsseldorf, gekrönt mit dem lukrativen Viertelfinaleinzug im Pokal, verändert zweifellos das Stimmungsbild bei den Nürnbergern, die nach der Pause mit einem 0:1 gegen St. Pauli und anschließend - für die Anhängerschaft wohl weit schlimmer - einem 0:1 im Derby in Fürth gestartet waren. In der Tabelle allerdings steht weiter Platz 16 und damit akute Abstiegsgefahr. Das weiß auch Weinzierl: "Wir können schon die Tabelle lesen. Gegen St. Pauli im Heimspiel war es ähnlich gut wie heute, aber du brauchst auch da das Glück, die 50:50-Momente. Heute hatten wir es, gegen St. Pauli nicht."

Weinzierl setzt nun dank des Pokal-Erfolgs auf einen positiven Effekt für sein Team auch in der Liga, beginnend gegen seinen Ex-Klub Jahn Regensburg. "Es wird auch am Samstag wieder ein enges Spiel. Wir werden gut regenerieren, aber das Selbstbewusstsein für den Kopf wird ganz entscheidend sein. Und ich hoffe, dass uns das die nächsten Wochen trägt."