Duisburgs "angenehmer" Spieltag: Ziegner hofft auf nervöse Elversberger

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner spekuliert vor dem Nachholspiel gegen Elversberg auf ein mögliches Nervenflattern des Tabellenführers. Für Moritz Stoppelkamp kommt die Partie zu früh, sein Coach machte aber dennoch Hoffnung für eine baldige Rückkehr des Routiniers.

Für Torsten Ziegner, Trainer des MSV Duisburg, waren am Montag vor dem Nachholspiel gegen Drittliga-Primus Elversberg am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) die Rollen eigentlich klar verteilt: "Elversberg ist der klare Favorit, diese Frage stellt sich nicht", erklärte der 45-Jährige, der jedoch zugleich ein Detail preisgab, das er sich im Duell mit den Saarländern zunutze machen wollte: "Dass im Saisonendspurt auch bei Elversberg scheinbar die Nerven dazukommen, das versuchen wir zu nutzen."

Zwei 0:1-Niederlagen kassierte die SVE zuletzt. Der MSV (38 Punkte) wartet seinerseits seit sieben Spielen auf einen Sieg, zeigte aber nach der bitteren 0:5-Pleite gegen Borussia Dortmund II verbesserte Form und holte gegen die formstarken Teams aus Köln (2:2) und Wiesbaden (1:1) immerhin jeweils einen Zähler. Sieben Punkte stehen die Zebras über dem Strich.

Ziegner über die Vorteile des Nachholspiels: "Nur wir haben die Chance, Punkte zu machen"

"Die Mannschaft hat gezeigt, was möglich ist, wenn man mit Teamgeist in Partien geht. Auch wenn es nur Teilerfolge waren", erklärte Ziegner, der nach der deutlichen Niederlage gegen den Revier-Nachbarn noch einmal an den Zusammenhalt seiner Mannschaft appellierte: "Genau diese Reaktion hat die Mannschaft gezeigt."

Dass sein Team nach dem hart erkämpften Remis gegen Wiesbaden bereits drei Tage später wieder im Einsatz ist, empfindet Ziegner nicht nur als Nachteil: "Das ist an diesem Spieltag das angenehme, dass nur wir die Chance haben, Punkte zu machen. Dementsprechend ist das eine große Chance." Sein Team, das eine Kältekammer zu einer optimalen Regeneration nutzte, habe, "was die Fitness anbetrifft, keinerlei Probleme."

Stoppelkamp fällt weiter aus - Ziegner hofft auf eine Rückkehr in Bayreuth

Personelle Probleme bleiben in der Schlussphase der Saison aber auch bei den Duisburgern nicht aus: Philipp König (Oberschenkelverletzung), Chinedu Ekene (Sehnenreizung in der Gesäßmuskulatur) und Moritz Stoppelkamp (Adduktorenbeschwerden) kommen für einen Einsatz am Dienstagabend nicht in Frage.

Für einen Einsatz Stoppelkamps am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bayreuth war Ziegner dagegen positiver gestimmt: "Ohne Trainingseinheiten wäre das morgen einfach zu früh für ihn. Bis Samstag sind noch ein paar Tage, da kann einiges passieren." MSV-Geschäftsführer Ralf Heskamp hat seine Sperre dagegen abgesessen.